Лавров и Чавушоглу проведут переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 августа посетит Анкару, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Лавров примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях.

«В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИДа на совещании послов, а также встреча, переговоры с министром иностранных дел Турции. В ходе переговоров внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании и на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе», — рассказала Захарова.

Кроме того, министры рассмотрят повестку, связанную с дальнейшим развитием двусторонних торгово-экономических связей с упором на мониторинг осуществления ключевых проектов в сфере энергетики, в частности — строительству газопровода «Турецкий поток», сооружению АЭС «Аккую», добавила представитель МИД РФ.

Также будет рассмотрен график контактов на различных уровнях.

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