Лавров дал согласие участвовать на очередной встрече по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности принять участие на очередной встрече глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с российским коллегой в Москве.

По его словам, очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении скорей всего может состояться в Москве.

«И Армения, и Азербайджан за 30 лет конфликта только лишь теряли. Если Армения не наладит отношения с Азербайджаном, то будущего у нее нет. Армения говорит о новых экономических проектах, но там почти никого не осталось, все умные люди покинули страну, так с кем Армения будет осуществлять экономическую революцию, и для кого?», — заявил Мамедъяров.