Лавров дал Помпео совет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможном расширении санкций против РФ. Ранее Помпео сообщил о подготовке новых ограничительных мер, которые могут быть озвучены в Вашингтоне 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.

Лавров считает, что США полностью перешли в международной дипломатии к языку ультиматумов, а когда их отвергают — санкций.

«Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — отметил Лавров, передает vesti.ru.

Лавров порекомендовал коллегам из Госдепа найти другие «подходы к различным проблемам».