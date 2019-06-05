Лайнер Качиньского упал в результате ошибки экипажа

Следователи СК России совместно с польскими коллегами осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, материалы следствия свидетельствуют об ошибке экипажа.

«В Смоленске в местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами, — сообщили в СК. — Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости».

Как подчеркнули в ведомстве, «у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы».

 

| 2019-06-05T22:16:57+00:00 5 июня 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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