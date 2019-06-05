Лайнер Качиньского упал в результате ошибки экипажа

Следователи СК России совместно с польскими коллегами осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, материалы следствия свидетельствуют об ошибке экипажа.

«В Смоленске в местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами, — сообщили в СК. — Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости».

Как подчеркнули в ведомстве, «у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы».