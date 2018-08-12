Лайма Вайкуле отказалась посещать Крым

Певица Лайма Вайкуле отказалась посещать Крым за любые деньги. Об этом она заявила украинскому изданию «Думская» перед концертом в Одессе.

«Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила гражданка Латвии Вайкуле. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Позднее директор певицы Алексей Яковлев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал историю со словами певицы «раздутой». «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно».

34 просмотров