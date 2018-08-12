Лайма Вайкуле отказалась посещать Крым

Певица Лайма Вайкуле отказалась посещать Крым за любые деньги. Об этом она заявила украинскому изданию «Думская» перед концертом в Одессе.

«Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила гражданка Латвии Вайкуле. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Позднее директор певицы Алексей Яковлев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал историю со словами певицы «раздутой». «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно».

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| 2018-08-12T08:57:35+00:00 12 августа 2018, 10:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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