Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Ранее сообщалось со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе «пакет» кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Также Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.

«Для меня честь быть кандидатом на пост председателя ЕЦБ. В свете этого и в результате консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения кандидатуры», — написала Лагард в Twitter