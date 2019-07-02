Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска, что лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе «пакет» кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Также Евросовет выдвинул Кристин Лагард в качестве кандидата на пост главы ЕЦБ.
«Для меня честь быть кандидатом на пост председателя ЕЦБ. В свете этого и в результате консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения кандидатуры», — написала Лагард в Twitter.
| 2019-07-02T22:30:26+00:00 3 июля 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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