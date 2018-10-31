«Лаборатория Касперского»: в 2018 году каждый пятый азербайджанский пользователь сталкивался с майнерами

По данным «Лаборатории Касперского», за прошедшие три квартала 2018 года больше половины азербайджанских пользователей (65 процентов) как минимум один раз столкнулись с локальными угрозами – вредоносным ПО, которое распространяется через съёмные носители (жёсткие диски, USB-флешки и т.п.). Значительную долю потенциальных жертв киберугрозы поджидали и в интернете: с января по сентябрь 44 процента пользователей в Азербайджане встречали в сети различные вредоносные программы. Среди корпоративных пользователей этот показатель составил 17 процентов.

Чаще всего – в 42 процентах случаев – пользователи сталкивались с так называемыми троянцами-кликерами – вредоносными программами, которые без ведома жертвы «прокликивают» некоторые веб-страницы, чтобы генерировать повышенный трафик. Кроме того, на устройствах приблизительно каждого пятого азербайджанского пользователя были зафиксированы попытки установки ПО для майнинга криптовалют. Подобного рода угрозы не ведут к прямому финансовому ущербу, но существенно снижают производительность и быстродействие заражённого устройства.

В целом же, Азербайджан занял 7 место в списке стран, в которых технологии «Лаборатории Касперского» зафиксировали наибольшее количество веб-угроз.

«Цифровые технологии привносят в жизнь людей не только большее удобство и возможности, но и новые риски, особенно если кибербезопасности не уделяется должное внимание. По нашим предположениям, в следующем году ожидается рост числа атак на мобильные устройства. Кроме того, криптовалюты и финансовые системы на блокчейне, скорее всего, станут новыми целями для киберпреступников. Именно поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения», – отмети Мушвиг Мамедов, территориальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил:

не переходите по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или SMS;

регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений;

устанавливайте приложения только из официальных магазинов;

используйте сложные и разные пароли для всех учётных записей;

регулярно копируйте важные данные со своего устройства в облако, на USB-флешку или жёсткий диск;

не давайте приложениям доступ к тем функциям, которые им не нужны;

установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильные устройства.

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