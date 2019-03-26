«Лаборатория Касперского» сообщила о хакерской атаке на пользователей Asus

Пользователи компьютеров Asus подверглись кибератаке со стороны хакеров из ShadowHammer, сообщает «Лаборатория Касперского».

Хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении. «Киберпреступники добавили бэкдор в утилиту ASUS Live Update, которая доставляет обновления BIOS, UEFI и ПО на ноутбуки и настольные компьютеры ASUS, а затем распространяли модифицированную программу через официальные каналы», — отмечается в сообщении.

Потенциально жертвами атаки могли стать около 1 млн пользователей Asus, однако хакеров интересовало 600 определенных MAC-адресов.

«Лаборатория Касперского» уведомила Asus и другие компании об атаке.(ТАСС)

| 2019-03-26T13:03:38+00:00 26 марта 2019, 15:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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