«Кюрдамир» или «Кинзмараули» — вот в чем вопрос

В случае запрета грузинского вина в России, его место займут вина производства Италии, Испании и Франции. Об этом говорят российские эксперты. А ведь и Азербайджану есть, что предложить этой соседней стране, так как в последние годы отечественное виноделие переживает ренессанс.

По данным статистики, наша страна в прошлом году экспортировала вина и винного сусла на сумму свыше семи миллионов долларов, значительная часть его — на сумму более шести миллионов — в Россию. Впрочем, наблюдается снижение объемов экспорта – в первом квартале текущего года в Россию экспортировано свыше 96,6 тысячи декалитров винной продукции, что на 15 процентов меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Азербайджан не сможет занять место Грузии на винном рынке России, и вряд ли станет даже пытаться это сделать. Такое мнение # высказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Эксперт считает, что попытка вытеснить грузинское вино за счет азербайджанского могла бы привести к ухудшению отношений между нашими странами.

По его словам, в России грузинское вино довольно популярно и оно отличается высоким качеством. Запрет его ввоза, так же как и некоторых других товаров из тех или иных государств в эту страну, может быть продиктован больше политическими соображениями, нежели экономическими.

«Если сравнивать азербайджанское вино и грузинское, то наше ничуть не уступает грузинскому в качестве. Но, думаю, что мы могли бы удовлетворить не более 1% потребности российского рынка в вине»,– сказал он.

По его словам, Россия сейчас развивает собственное виноделие в Краснодаре и (оккупированном – ред.) Крыму. «Если Азербайджан хочет укрепить свои позиции в этой стране как экспортер вина, то самое правильное – открывать совместные предприятия»,- считает он.

Если российский бизнес будет делать инвестиции в азербайджанские виноградники и винзаводы, то и экспортировать вино в Россию, по его мнению, будет проще.

«Но не стоит делать ставку только на эту страну. Нам нужно искать новые рынки сбыта, например, Китай. Если удастся завоевать хотя бы небольшой процент китайского рынка вина — это будет большое достижение. Кстати, в Поднебесной предпочитают дорогие вина»,– отметил эксперт.

Азербайджанские вина, по его словам, стоят дешево на внутреннем рынке, в других странах они, понятное дело, растут в цене, но остаются доступными для покупателей.

В свою очередь эксперт в области виноделия Надир Исмаилов заявил # о том, что азербайджанские вина вполне могут конкурировать с грузинскими.

«Наши вина часто побеждают на различных конкурсах. Так, недавно они были высоко оценены на выставке виноделия в Тбилиси. В Азербайджане больше солнечных дней и меньше дождей, чем в Грузии, потому виноград у нас слаще и имеет более насыщенный вкус. Особым успехом всегда пользовались сладкие крепленые десертные вина, такие как Кагор, Алабашлы, Агстафа, Кюрдамир. Сейчас, правда, их выпускают меньше, так как все больше покупателей, особенно европейских, предпочитают сухие вина. Но крепленые вина имеют своих ценителей, и надо развивать это направление»,- считает он.

По словам Н.Исмаилова, у грузинских виноделов есть преимущество – в Грузии в этой отрасли задействованы более опытные кадры. Даже простые работники, занимающиеся производством вина в этой соседней стране, как правило, настоящие профессионалы своего дела. У нас же, как говорит наш собеседник, в этой сфере имеются пока недочеты, но азербайджанское вино, тем не менее, не уступает в качестве.

«Грузинское вино в России – это бренд, как и армянский коньяк. А вот об азербайджанском вине там слышали куда меньше. Сейчас, когда между Россией и Грузией непростые отношения, наше вино могло бы занять ту нишу, которую занимает грузинское. Но надо учитывать и тот факт, что по объему производства вина мы пока не можем конкурировать с Грузией. Большая часть азербайджанских виноградников была вырублена после принятия антиалкогольной кампании Горбачева. Теперь мы только восстанавливаемся»

Как рассказал эксперт, в 1984 году в Азербайджане собрали рекордный урожай винограда – более 2 миллионов тонн. Это больше, чем в Молдове, Армении и Грузии вместе взятых. Как-то всего за один месяц завод шампанских вин разлил 2 миллиона бутылок шампанского, сказал он. Сейчас о таких показателях приходится только мечтать. На сегодняшний день виноградарство в стране возрождается, винзаводы имеют свои плантации виноградников, однако вина мы производим по-прежнему немного.

Но чтобы производить больше вина нужно иметь хороший рынок сбыта, так как для внутреннего пользования наращивать темпы производства нет нужды.

Н.Исмаилов отмечает, что основной рынок сбыта азербайджанского вина – Россия, и именно на нее надо ориентироваться в первую очередь. Для того, чтобы нарастить объемы экспорта придется проделать большую работу, а на это понадобиться время. В Грузии, как говорит эксперт, лучше развит маркетинг, и в этом стоит брать с нее пример.

Кстати, на днях в Екатеринбурге был открыт винный дом Азербайджана, где представлено 120 наименований винной продукции и спиртных напитков азербайджанских производителей. По убеждению Н.Исмаилова, открытие таких домов за рубежом очень важно, ведь благодаря им больше иностранных граждан откроют для себя азербайджанское вино.