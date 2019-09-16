Кыргызстан собирается усилить охрану границы с Таджикистаном

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился усилить охрану границы с Таджикистаном. Об этом он заявил в понедельник в Бишкеке во время совещания с руководителями силовых структур страны.

«Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану государственной границы. Глава правительства особо отметил, что кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и привержена конструктивному подходу при рассмотрении приграничных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.