Кыргызстан повысил арендную плату за российскую военную базу

Москва и Бишкек приняли протокол с изменениями в соглашение о российской военной базе в Кыргызстане. Церемония прошла во время визита в республику Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Российская военная база в Кыргызстане вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул Путин.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, изменения касаются в том числе аренды и некоторых организационных вопросов.

На портале правовой информации был опубликован проект протокола, согласно которому стороны договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под военную базу на 291 тысячу долларов (с 4,5 до 4,79 миллиона).

Российская авиабаза «Кант» открылась в Кыргызстане в октябре 2003 года.