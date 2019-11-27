Кыргызстан: Демократия + казнокрадство

В очередной раз народ вышел на улицы столицы Кыргызстана. Но, в отличие от всех предыдущих случаев, на сей раз причина не в политике – люди выступают против коррупции, воровства и бездействия властей, и за то, чтобы власти выразили свое отношение к фактам, изложенным в крупном журналистском расследовании о контрабанде и коррупции, взорвавшем киргизский сегмент Интернета.

Дело в том, что на прошлой неделе была опубликована серия взрывных статей, основанных на журналистском расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в сотрудничестве с киргизской службой Радио Свобода и новостным сайтом Кloop.kg. В материалах изложены подробности того, как сотрудники таможни закрывают глаза на схему контрабанды на миллиарды долларов, из-за которой бюджет лишается огромных сумм.

Материал назывался «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн. долларов через Кыргызстан», и, по словам авторов, незадолго до своего недавнего убийства в Стамбуле этот бизнесмен уйгурского происхождения родом из Китая сам решил предоставить расследователям документы о работе международной сети контрабанды товаров из Китая через Кыргызстан и крупнейшей коррупционной сети в Кыргызстане. Он полагал, что бывшие партнеры не оставят его в покое и опасался за свою жизнь.

«По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 млн. долларов США. Истинную природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира», — говорится в расследовании.

На митинг на центральной площади Бишкека «Ала-Тоо» собралось около 1000 человек. В руках граждане несли портреты экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова и желтые карточки, которые символизируют «предупреждение» властям.

Участники митинга скандировали «Раим прочь!», «Закон для всех един», «Раим камалсын!» («Арест Раиму»), «Уурулар турмого» («Воров в тюрьму»), «Реальных реформ!». Некоторые несли плакаты с надписью «Верните наши деньги» и «Кыргызстан не беден, Кыргызстан грабят».

То есть, в значительной степени гнев концентрировался на фигуре Раимбека Матраимова, бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы (ГТС), которого многие считают одним из самых влиятельных людей Кыргызстана. Этот пользующийся дурной славой человек заработал ироническое прозвище Раим Миллион, отражающее бытующее мнение, что он накопил огромное состояние, получая взятки от контрабандистов.

Участники акции приняли резолюцию. Требований немного, и они просты. «Мы требуем адекватной реакции на расследование о выводе из страны $ 700 млн. Мы требуем отправить в отставку руководство ГКНБ, антикоррупционной службы ГКНБ, финпола и МВД и задержать Раимбека Матраимова. Мы требуем обеспечить безопасность СМИ и отдельным журналистам, гражданским активистам от угроз сторонников Матраимова. Мы требуем реальных реформ и очищения власти от воров!» – говорится в тексте документа.

Утром вторника, 26 ноября, резолюция акции с подписями небезразличных граждан страны ушла в парламент и к президенту Кыргызстана.

После чего и правительство Кыргызстана заявило, что расследует обвинения, высказанные в докладе.

Интересно, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков нашел нужным отреагировать на громкое расследование еще до того, как в соцсетях был кинут клич выходить на протесты. «Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому, – сказал Жээнбеков в интервью государственному новостному агентству «Кабар». – Наше население достигает 6,5 млн человек, и когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать».

По словам Жээнбекова, приоритетной задачей является «чистка государственных органов, которые призваны бороться с коррупцией».

«Это судебная система, прокуратура, милиция, Финполиция, Счетная палата и другие», – сказал он.

Интересно, Алмазбек Атамбаев, предшественник Жээнбекова, превратившийся в его врага, все свое президентство также делал заявления по поводу борьбы с коррупцией, но как-то не особо стремился выполнить свои обещания. А критики Жээнбекова утверждают, что и после его вступления в должность в ноябре 2017 года в стране мало что изменилось.

Трудно предсказать, какие именно шаги предпримет теперь власть, но какие-то козлы отпущения наверняка будут подобраны. И, видно, не желая занять такую вакансию, уже на следующее утро после митинга в парламенте выступил председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) Бакир Таиров. Он поспешил сообщить, что на основе расследования Радио Свобода о выводе через Кыргызстан 700 млн. долларов финпол начал досудебное производство по статье 215 УК — «Легализация (отмывание) преступных доходов». А сумма, незаконно переведенных за рубеж денег, на самом деле составляет 932 млн 736 тысяч долларов. В общем, проявил неожиданное рвение.

Как будут развиваться события дальше, пока предсказать трудно. Одно ясно точно – уже с середины нулевых Кыргызстан является образцовой по меркам постсоветского пространства страной по уровню демократических свобод. Однако вот в плане реального развития экономики и борьбы с казнокрадством, к сожалению, никак не превосходит и авторитарные государства. Этим странным сочетанием республика напоминает другие две постсоветские страны – Украину и Молдову.