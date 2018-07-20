Кямран Гулиев: Нельзя опускать руки, это «Нефтчи»

Президент азербайджанского «Нефтчи» Кямран Гулиев прокомментировал поражение от венгерского «Уйпешта» (0:4, первая игра 3:1) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«0:4 — очень обидное поражение. Легко проанализировать нормальную игру, а эту встречу – невозможно. Команда не была похожа на себя. Будем разбираться, почему. Команда прибыла в Будапешт расслабленной. Матч начали нормально, но потом пропустили два гола и команда сломалась. Не хочу искать других причин, так как считаю, что команда расслабилась и футболисты видели себя в следующем раунде. В Европе такое не прощают. Надо побыстрее прийти в себя, так как очень мало осталось до старта чемпионата страны. «Нефтчи» покинул Лигу Европы, и теперь команда должна пройти этот психологический барьер. Конечно, это большое поражение. Всем обидно и тяжело. Надо найти в себе силы. Нельзя опускать руки, это «Нефтчи», — заявил Гулиев.

16 просмотров