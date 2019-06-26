Кямаладдин Гейдаров обратился к гражданам

Министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаладдин Гейдаров обратился к гражданам в связи с пожарами.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам министр призвал людей быть внимательными.

«В регионах сжигают посевные площади после сбора урожая. Нельзя этого делать. Огонь переходит затем на неубранные площади и леса. Люди сами могут от этого пострадать.

Социальные ролики министерства регулярно публикуются в средствах массовой информации. Люди должны выбрасывать окурки в мусорные баки. Есть даже специальные мусорные баки под окурки. Нельзя бросать окурки не только на сухую травму, но и вообще куда-либо. Если все будут делать друг другу замечания, люди будут внимательнее», — заявил К.Гейдаров.