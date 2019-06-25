Кямал Гулиев, как зеркало азербайджанского футбола

Занимательную новость распространил сайт azerifootball.com. В ней рассказывается о грустной, по мнению коллег, судьбе футболиста Кямала Гулиева. Которого называют «одним из знаковых футболистов на рубеже 90-х и нулевых годов». Мол, были у него десятки матчей за сборную, удачное выступление за «Нефтчи» и украинскую «Волынь», успешный закат карьеры в «Кярване» и «Хазаре», а сегодня Гулиев вынужден сидеть за баранкой рейсовой маршрутки, курсирующей по маршруту Агсу-Баку.

Говоря подробнее, как стало известно Azerifootball.com, Кямал Гулиев был незаслуженно отстранен из «Нефтчи». Мол, вскоре после того, как Кямран Гулиев пришел на пост президента «Нефтчи», он отстранил своего однофамильца от должности главного селекционера клубной академии. Azerifootball.com напоминает, что будучи отстраненным из «Нефтчи» год назад, Кямал Гулиев заявил следующее:«В «Нефтчи» я был устроен по рекомендации Микаила Исмайлова (вице-президент SOCAR ред.). Но после смены руководства клуба мне указали на дверь. Руководители «Нефтчи» обманывают спонсоров, преподнося им заведомо неверные информации. Мое присутствие в «Нефтчи» не было выгодно Кямрану Гулиеву, который сделал все, чтобы отстранить меня от работы»...

Такая вот история. Не знаю, кто прав в конфликте между Кямалом и Кямраном Гулиевыми. Но меня поражает в данном рассказе то, что в качестве едва ли не как трагедии всего отечественного футбола пытаются преподнести тот факт, что один из бывших игроков национальной сборной и «нефтяников» долго обивал пороги кабинетов в поисках работы и в итоге вынужден был заняться извозом. Я лично в происходящем никакой трагедии не вижу. Даже наоборот…

Вот посудите сами. Блистал когда-то на футбольном поле Мануэл Франсиску дус Сантус, более известный как Гарринча. Период расцвета его карьеры пришёлся на годы выступлений за клуб «Ботафого». С 1953 по 1965 год он сыграл за клуб 579 матчей, в которых забил 249 мячей. Гарринча занимает 3-е место по общему числу голов за «Ботафого. Кроме того, с 1955 по 1966 год Гарринча играл за сборную Бразилии, в составе которой дважды выигрывал чемпионаты мира, в 1958 и 1962 годах.. Причем, во втором из них Гарринча стал лучшим бомбардиром турнира с 4 мячами.

В итоге, Гарринча занимает также 6-е место среди лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии газеты «The Times», входит в символическую сборную лучших игроков в истории чемпионатов и Кубков Америки. В Бразилии Гарринча считается вторым игроком в истории национального футбола после короля футбола Пеле. Так вот, в последние годы жизни этот величайший кудесник кожаного мяча остался практически без средств к существованию и жил в съёмном доме в районе Бангу в Рио-де-Жанейро.

Кямал Гулиев, уж простите за вынужденную иронию, не является тем, кто оставил в футболе след, сопоставимый с тем, который оставил Гарринча. Скажу больше, он даже по отечественным меркам был не грандиозным футболистом. По крайней мере, заслуг перед азербайджанским футболом у него меньше, чем у того же Машаллаха Ахмедова. Тот, напомню, играл в составе «Нефтчи» в чемпионате СССР, причем в высшей лиге. В 1978-1988 годах сыграл 254 матча, забил 63 гола.

Кроме того, в 1986 году вошёл в список 33 лучших футболистов сезона под третьим номером. Это было реально круто по тем временам, ибо конкурировать Ахмедову приходилось с лучшими нападающими советского футбола того времени. Но что в итоге? А в итоге 30 января 2017 года приговорён к восьми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. В этом смысле иные реальные легенды «Нефтчи» находятся в куда лучшем положении, чем Ахмедов.

Но все ли они работают в клубе? Нет. Все ли они трудятся в АФФА? Тоже нет. Как не все «звезды» киевского «Динамо» или московского «Спартака» нашли себе место в структуре родных клубов. Хотя речь идет о футболистах намного более известных в мировом масштабе, нежели Кямал Гулиев. Который и сам признался, что в свое время в «Нефтчи» был устроен по рекомендации вице-президента SOCAR Микаила Исмайлова. То есть, он был устроен «по блату». А устройство куда-то «по блату» — анахронизм и бич не только футбола.

Я вообще не понимаю ситуации, при которой бывшие футболисты национальной сборной Азербайджана и ведущих местных клубов обязательно хотят тренировать команду мастеров или устроиться чиновником в АФФА. Хватит с азербайджанского футбола и одного Искендера Джавадова, который протирает штаны в чиновничьем кресле АФФА, отвечая за отсутствующее развитие футбола в регионах страны.

Почему бы нашим бывшим игрокам не начать с детей, не зарегистрироваться частными предпринимателями и не открыть свою секцию в разных городах страны? Ровно также поступают очень многие бывшие футболисты в самых разных странах мира. И это, как минимум, куда лучше и естественнее, чем заниматься частным извозом. Кроме того, я совсем не понимаю стенаний по поводу нынешней работы Кямала Гулиева. И не только его одного.

Скажу больше. Учитывая нынешний уровень игроков сборной Азербайджана, по окончании карьеры им впору не «баранку» крутить, а пастухами работать. Так неужели кто-то, спустя годы, также будет стенать по поводу того, что кто-то из состава нынешней сборной не сумел найти себе по окончании карьеры места в АФФА или в структуре клубов, за которые они играли?! Увы, возможно и такое. Я же считаю, что если кто-то на что-то претендует, должен соответствовать своим претензиям, а не устраиваться «по блату». Кроме того, куда большей трагедией является то, что некогда известный писатель, журналист, педагог, врач оказался в бедственном положении. Увы, таких случаев не мало. Но, о них мало, кто пишет. Это же не «кудесники мяча»…