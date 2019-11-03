Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

«Как бы странно это не звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», чем поделился со мной», — прокомментировал Хаммонд.

Режиссер отметил драму Александра Ажа о девушке Хейли (звезда «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио) во время урагана во Флориде. Она игнорирует приказы об эвакуации и едет домой, чтобы найти отца. Девушка обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале дома, и они оказываются в ловушке из-за разбушевавшейся стихии.