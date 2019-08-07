Квентин Тарантино хочет закрыть логику своего огромного фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино, приехавший в Москву со своей картиной «Однажды в… Голливуде», сообщил, что хочет снять фильм, подводящий итоги всех его предыдущих картин, сообщает ТАСС.

«Честно говоря, я пока не знаю, что будет в 10-ом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин — маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма», — сказал Тарантино на пресс-конференции в среду.

Режиссер неоднократно говорил в интервью, что после 10-го фильма планирует завершить карьеру.

| 2019-08-07T14:57:41+00:00 7 августа 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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