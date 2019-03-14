Квартира в ипотеку многим не по карману

Свое жилье нужно каждому, но не каждый может позволить себе сразу купить квартиру. Благодаря ипотечному кредитованию, можно стать обладателем своего угла, и выплачивать за него деньги постепенно. Но и это в нашей стране многим не по карману. Согласно отчету о деятельности Кабинета Министров Азербайджана за 2018 год, объем выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда ипотечных кредитов на 31 декабря 2018 года превысил 1,2 миллиарда манатов. Более 25200 семей купили квартиры в ипотеку. Но, как говорят отечественные эксперты, это довольно скромные показатели в масштабах страны.

Как рассказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, того интереса к ипотечному кредитованию, который был на начальном этапе, у населения уже нет. Кстати, по данным Центробанка страны, в январе этого года по государственной линии ипотечных кредитов выдано на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперт отметил, что платежеспособность населения низка, а потому многие построенные дома пустуют. По словам нашего собеседника, ежегодно в Азербайджане создается порядка 60-70 тысяч семей, и столько нужно ежегодно квартир, но опять-таки не все семьи могут себе позволить такую покупку.

«25200 семей, взявших ипотеку – это капля в масштабах страны. Согласно указу президента страны Ильхама Алиева уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана был увеличен на 100 миллионов манатов. Это положительно отразится на ипотечном кредитовании. Но чтобы граждане проявляли интерес к приобретению жилья, нужно, в первую очередь, повысить их уровень жизни, а это означает создание новых рабочих мест, более высокие зарплаты. Для кого-то неподъемным оказывается первоначальный взнос. К тому же ремонт квартиры и покупка мебели и бытовой техники также влетят в копеечку», — говорит эксперт.

При этом, наш собеседник считает, что не стоит увеличивать льготное кредитование, ведь бюджет страны не резиновый. На такое кредитование должны рассчитывать только граждане с действительно низкими доходами. Что касается интереса банковского сектора к ипотечному кредитованию за счет собственных средств, то Н.Агаев отметил, что такие кредиты – это так называемые длинные деньги, и для того, чтобы иметь в них заинтересованность, у банков должно быть достаточно средств. А они сейчас есть не у многих банков. Потому банковскому сектору куда более интересны и выгодны потребительские кредиты.

В свою очередь, эксперт в области недвижимости Рашад Алиев отметил #, что 25200 — это цифра получивших ипотеку с начала ипотечного кредитования в стране, то есть более, чем за 10 лет, что совсем немного. Он отметил, что вначале объем выделяемых на эти цели ресурсов был незначительным, хотя спрос на ипотеку всегда был высокий, особенно это касается социального кредитования.

«По поводу процентной ставки, отмечу, что 8% для ипотечного кредита — это очень много, тем более, если учесть срок кредита — 25-30 лет. Но процентные ставки формируются в соответствие с общей экономической картиной страны. Коммерческие банки заинтересованы больше в потребительских кредитах, которые выдают, в среднем, под 24% годовых и в коммерческих кредитах под 14-16% годовых. На этом фоне 8% по ипотеке кажется небольшой цифрой, но это только кажется», — сказал он.

По словам Р.Алиева, чтобы быть заинтересованными в ипотечном кредитовании, банки должны иметь дешевые и долгосрочные ресурсы. Вопрос только, где их взять, ведь никто не будет, скажем, класть депозит на 20-30 лет. До первой девальвации банки, как говорит эксперт, начали проявлять интерес, и несколько банков занимались выдачей ипотечных кредитов под 10% годовых, но сейчас это им невыгодно.

Руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов считает, что если исходить из объема рынка, то объем ипотечного кредитования в Азербайджане можно назвать умеренно достаточным. Но, как он сказал #, конечно, эти цифры малы по сравнению со многими странами Европы. Однако на сегодняшний день наш рынок большие объемы попросту не переварит.

«Как только увеличивается объем ипотечного кредитования, так начинают расти цены на жилье. Многие наши граждане покупают жилье не только для того, чтобы жить в нем, но и про запас — детям и внукам. Потому часть квартир пустует. В Европе же жилье покупают только чтобы в него сразу заселиться, но чаще там квартиры и дома арендуют», — сказал он.

Экономист Натиг Джафарли говорит, что объемы ипотечного кредитования ничтожно малы по сравнению с потребностями, которые в этом сегменте существуют. Потому для улучшения ситуации, нужно снизить процентные ставки по ипотеке. Эксперт считает, что государству стоит задуматься о создании отдельного инвестиционного банка, это может помочь снижению процентной ставки.