Квартал Красных фонарей в Амстердаме закроют на уборку

Власти Амстердама решили закрывать от туристов улицы популярного района Красных фонарей на «санитарную уборку», что позволит снизить туристическое давление. Администрация города пошла на эти меры после критики амстердамского омбудсмена Арре Зурмонд.

Он назвал центр столицы Нидерландов «беззаконными джунглями», где царит хаос и насилие, а наркотики открыто продаются на улицах. Зурмод отметил, что местные жители регулярно жалуются ему на постоянный шум и грязь, пишет iz.ru.

Мэр города Фемке Халсема обещала предпринять все необходимые меры, в частности, убедить министра юстиции увеличить число полицейских в районе. Кроме того, власти решили перекрывать улицы, чтобы позволить уборщикам свободно убирать с них отходы и мусор. В первую очередь мера затронет улицы в районе Валлен, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 10 августа.

Помимо этого, власти будут отслеживать число туристов в центре города и при необходимости перенаправлять их в менее оживленные районы.

Власти намерены бороться и с антисоциальным поведением, например, сбросом мусора или публичным мочеиспусканием. Туристов будут штрафовать прямо на месте.

Ежегодно Амстердам посещают около 19 млн туристов, что превышает население Нидерландов.

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