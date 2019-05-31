«Квартал 95» придумывает пародию на Зеленского

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского в группе компаний «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что хотя Зеленский не смешной, в компании придумывают на него пародию.

«Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей… Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как (мэр Киева Виталий) Кличко говорить разную чушь или как (лидер радикальной партии Олег) Ляшко со своим андеграундом», — сказал Шефир в интервью украинскому изданию «Детектор Медиа».

Однако он добавил, что в студии пародию на Зеленского все же продумывают. «Внешне как его пародировать, мы уже знаем, но как его вставить в наши программы, мы еще не понимаем. Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция», — отметил Шефир.