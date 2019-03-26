Кувейт призывал США отказаться от решения признать Голаны за Израилем

Кувейт призывает США отказаться от признания суверенитета над Голанскими высотами за Израилем, который оккупировал их в ходе войны с арабскими странами в 1967 году, сообщил кувейтскому агентству новостей KUNA замминистра иностранных дел Кувейта Халед аль-Джаралла.
Президент США Дональд Трамп в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Ранее решение президента Трампа осудили другие страны Персидского залива.
«Он (Халед аль-Джаралла) отметил, что это признание навредит роли США как спонсора и посредника мирного процесса, и призвал друзей в Соединенных Штатах отказаться от этого шага, который вызовет очень сильную негативную реакцию», — цитирует KUNA замминистра.
Кувейт, подчеркнул аль-Джаралла, рассматривает Голанские высоты в качестве сирийской территории, а признание Вашингтоном суверенитета над ними за Израилем — нарушением международного права и резолюций СБ ООН.(РИА Новости)