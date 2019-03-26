Кувейт призывал США отказаться от решения признать Голаны за Израилем

«Он (Халед аль-Джаралла) отметил, что это признание навредит роли США как спонсора и посредника мирного процесса, и призвал друзей в Соединенных Штатах отказаться от этого шага, который вызовет очень сильную негативную реакцию», — цитирует KUNA замминистра.