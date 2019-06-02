Кустурица хочет снять фильм про Чингисхана

Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане, сообщает РИА Новости.

«У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек», — сказал Кустурица журналистам в рамках международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске.

По его словам, фильм будет снят по книге киргизского писателя Чингиза Айтматова. «У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю», — отметил Кустурица.

По его словам, одна из сцен может быть снята на Кавказе. «У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену — на Кавказе или в Сибири», — сказал Кустурица.