Кушнер рассказал о палестино-израильском урегулировании

Арабская мирная инициатива, направленная на преодоление кризиса в отношениях между Палестиной и Израилем, не станет основой плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, сформированного администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил в понедельник советник главы США Джаред Кушнер.

«Достижение палестино-израильского урегулирования не будет основано на арабской мирной инициативе», — отметил Кушнер. По его словам, план администрации США «зиждется на промежуточной основе между этой инициативой и позицией Израиля». (ТАСС)