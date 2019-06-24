Кушнер рассказал о палестино-израильском урегулировании

Арабская мирная инициатива, направленная на преодоление кризиса в отношениях между Палестиной и Израилем, не станет основой плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, сформированного администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил в понедельник советник главы США Джаред Кушнер.

«Достижение палестино-израильского урегулирования не будет основано на арабской мирной инициативе», — отметил Кушнер. По его словам, план администрации США «зиждется на промежуточной основе между этой инициативой и позицией Израиля». (ТАСС)

| 2019-06-24T22:45:54+00:00 25 июня 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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