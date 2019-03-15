«Кусачий» праздник!

Стандартная ситуация для нашей страны: если началось повышение цен, значит не за горами праздники. Новый год, 8 марта, Новруз всегда приходят с праздничным подорожанием.

Этот год исключением не стал. Мясо, масло, орехи — подорожало практически все, что необходимо для праздничного стола. Да, по бюджету семьи бить не хочется, но праздник-то никто не отменял.

И так, в сетях супермаркетов цены на рис, масло и мясо оставляют желать лучшего. Учитывая, что средняя зарплата в стране порядка 540 манатов (хотя, кого мы обманываем: такую зарплату получает далеко не большинство работающих в стране граждан), а замминистра труда и соцзащиты населения Идрис Исаев заявил, что в текущем 2019 году эта сумма вырастет на 5,7% и достигнет 642 маната, позволить себе такие расходы, тем более имея семью с женой в декрете и минимум двумя детьми, решится не каждый глава семейства. Оплату коммунальных услуг тоже никто не отменял.

Небольшое отступление — говоря о среднемесячной зарплате, грех не вспомнить анекдот: у Пети 10 яблок, а у Васи 0, в среднем у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы, ну и так далее по классике.

Отметим, что цены во всех маркетах приблизительно одинаковые: Bravo, Bizim Market, Bazarstore — везде мясо можно купить от 12 и до 18 манатов, в зависимости от качества, пропорций мяса и костей и, естественно, вида: баранина, ягненок, говядина. Цены чуть пониже в сети маркетов Araz. Не во всех филиалах продается мясо, но, там где продается, цены подемократичнее: 1 килограмм говядины — антрекота стоит около 10 манатов.

То же самое и с рисом, и маслом: в среднем килограмм риса (опять-таки в зависимости от качества) стоит от 3,5 манатов и выше. Есть рис и за приличную сумму: 7-8 манатов за кг. Но такой рис позволить себе семья со средним достатком без ущерба во всем остальном не может. Цены на масло тоже удивляют: разливное подсолнечное или кукурузное масло в самой недорогой категории стоит от 3-4 манатов за литр.

Экономический эксперт Губад Ибадоглу говорит, что минимальная сумма, которую придется потратить на праздничный стол семье из 5 человек — 121 манат. “По сравнению с 2012 годом, праздничные траты выросли в 1,65 раза. Несмотря на то, что с 1 марта вступает в силу распоряжение о повышении минимальных зарплат, на потребительском рынке цены начали расти уже с февраля. Вне сомнений, масштаб подорожания будет расти в связи с конкретными факторами, и это охватит более широкий спектр товаров”, — отметил он.

По словам эксперта, больше всего трат при приготовлении коронного блюда — плова, приходятся на сливочное масло. “Масло марки Ankor, которое в 2012 году стоило 7 манатов 80 гяпик за килограмм, сейчас подорожало в два раза и платить за него приходится уже 16 манатов. То же самое и с мясом. Говядина за эти годы подорожала в два раза. В общем же, одноименные продукты за указанный период подорожали в более, чем полтора раза. То есть, если одно и то же меню в 2012 году обходилось в 73 маната 80 гяпик, то в 2019 году эта сумма выросла до 121 маната 12 гяпик”, — сказал Г.Ибадоглу.

Экономист Натиг Джафарли в интервью Зеркало также подтвердил информацию о подорожании. “Продуктовая инфляция в январе превысила 1%. Это не скрывает и официальная статистика”, — отметил эксперт.

Если учесть что праздничный стол состоит не только из плова, а еще из традиционных сладостей — пахлавы, шекербуры, гогалов — то, соответственно, больше всего трат приходится на ингредиенты, необходимые для приготовления этих блюд, то есть мука, сахар, масло, орехи, специи.

Натиг Джафарли говорит, что каждый год наблюдается рост цен на определенный перечень продуктов, необходимых для праздничного стола. “В основном подорожание касается таких продуктов питания, как мука, масло сахар. И, если сельскохозяйственные продукты в сезон созревания дешевеют, то такие продукты — никогда. То есть, после праздников эти повысившиеся цены уже не снижаются”, — подытожил он.

Как сообщили Зеркало из министерства Сельского Хозяйства, в Баку и регионах проводятся ярмарки сельхозпродукции, которые созданы с целью снижения трат граждан на праздничный стол.

Например, если килограмм грецкого ореха и фундука в супермаркетах в среднем варьируется между 19-26 манатами, то на этих ярмарках килограмм очищенного грецкого ореха можно купить за 12-20, а фундука — 13-20 манатов. Орехи в скорлупе еще дешевле — 5-8 манатов за кг и 5-7 манатов за фундук. Правда, очистка займет больше времени и потребует больше сил, а то, что окажется под скорлупой может и разочаровать (как, впрочем, и в случае с людьми), но все же цены существенно ниже, чем в супермаркетах.

Черный изюм продается по цене 7-30 манатов, белый изюм по 6-25 манатов. Унаби (иннаб) предлагается по цене 3-15 манатов, а сушеный абрикос — 9-18 манатов.

Ничего другого на ум не приходит, кроме выражения: «Цены кусаются и заражают бешенством». Так что, если бюджет не позволяет разгуляться, а весну все же встретить хочется, вперед на ярмарки сельхозпродукции. Кстати, такие ярмарки в Баку организованы по 14 адресам, и работать они будут вплоть до 21 марта.