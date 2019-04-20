Курт Уолкер: США пришли в Украину надолго

Накануне голосования во втором туре президентских выборов в Украине, которое состоится 21 апреля, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Уолкер заявил о поддержке Украины со стороны США.

В своем Twitter Уолкер написал, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину.

«Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными», – написал Уолкер.