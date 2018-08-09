Курить вредно, пить противно, а ездить в общественном транспорте опасно?

Курение, как известно, вредит здоровью. И вредить или нет своему здоровью решает каждый человек сам. Но право на курение одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека на чистый воздух.

Наверное, руководствуясь именно этими правами некурящих граждан, Милли Меджлис принял решение запретить употребление табачных изделий в общественных местах. Наверное…

Так, с 29 декабря 2017 года курение в общественных местах начало создавать административную ответственность. Согласно статье 212 (несоблюдение ограничения относительно потребления табачных изделий) Кодекса административных проступков, за курение в местах, запрещенных законом «Об ограничении использования табачных изделий», предусмотрен штраф в размере 30 манат.

До этого, в июне того же года, в Милли Меджлисе прошло совместное заседание парламентских комитетов по правам человека, по правовой политике и государственному строительству, по труду и социальной политике, на котором были обсуждены изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Предлагалось увеличить размер штрафа за курение на воздушном транспорте — со 100 до 1000 манат. За привлечение несовершеннолетних лиц к курению предполагалось увеличить штраф с 60-100 манат до 100-150 манат, штраф за курение на железнодорожном, морском и речном транспорте – с 40 до 100 манат, штраф за курение в метрополитене – с 50 до 100 манат, во внутригородских, междугородних и международных автобусах – с 40 до 100 манат.

При этом, несмотря на закон, некоторые водители общественного транспорта продолжают “черное” дело: курят, находясь за рулем.

В интервью «Зеркало» руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев отметил, что сразу после принятия закона, сотрудники агентства встретились с перевозчиками и предупредили их об ограничении использования табачных изделий водителями общественного транспорта. “На самом деле запрещено не только курить в общественном транспорте, но и совершать любые другие действия, нарушающие права и комфорт пассажиров. В эти действия входят и курение, и громкая музыка. Мы постоянно проводим встречи, на которых требуем наказывать шоферов- нарушителей, вплоть до увольнения. Но, штрафовать мы не можем. Это не в наших полномочиях”, — отметил М.Агаев.

Руководитель пресс-службы БТА прав, в полномочия агентства штрафы не входят. А к чьим же полномочиям это относится?

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов в интервью «Зеркало» сказал, что сотрудники дорожной полиции периодически проводят рейды и предупреждают нарушение правил. “Сотрудники дорожной полиции выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности на дорогах. То, что количество нарушений резко снизилось, позволяет нам говорить, что работа дорожной полиции дает желаемые результаты. Но не все зависит от наших сотрудников. Увидев курящего или громко слушающего музыку в салоне общественного транспорта водителя, граждане и сами должны делать замечание и требовать прекратить нарушать их право на комфортную пассажироперевозку”, — отметил В.Асадов.

Запреты на курение в общественных местах уже действуют в США, Казахстане, Украине, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Греции, ОАЭ, Турции, Сирии, Египте и других странах.

В Азербайджане на этот закон реакция общества была неоднозначной: курящие противились до последнего, некурящие ликовали. Ведь курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

P.S. Автор статьи, буквально два дня назад воспользовавшись услугами общественного транспорта, стала свидетелем нарушения прав пассажиров: водитель курил (причем на замечание, что в салоне едет беременная женщина и ей вредно дышать дымом, просто по-хамски ответил, что он дует в окно, а не в салон, так что не стоит делать “из мухи слона”), громко включил музыку и постоянно разговаривал то по телефону, то с кондуктором, создавая тем самым опасность для перевозимых пассажиров.

Как видно, мало принимать закон, нужно еще и устанавливать регулятора, который будет следить за его исполнением, и наказывать по всей строгости закона.

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