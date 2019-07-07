Курение дома и бытовое насилие: есть ли между ними связь?

Курить или нет – личное дело каждого, но при условии, что эта вредная привычка не доставляет никому проблем. Но многие некурящие испытывают сильный дискомфорт, находясь в одном помещении с теми, кто дымит, как паровоз. Для детей, беременных женщин, астматиков такое соседство особенно опасно.

В общественных местах курильщиков порой сдерживает мысль о том, что их могут подвергнуть осуждению, а то и оштрафовать. В стенах собственного жилища курить сколько угодно и где угодно им никто запретить не может.

А вот в Таиланде с 20 августа курение в домашних условиях будет считаться бытовым насилием, поскольку может привести к ухудшению здоровья и социальным проблемам. В соответствие с новым законом, если здоровье члена семьи пострадало от пассивного курения, то виновный будет наказан. Согласно данным таиландских исследователей, в семьях с курящими родителями в два раза выше показатели детской смертности. Кроме того, 49% семей, в которых есть курильщик, страдают от домашнего насилия.

Как рассказал # глава отдела здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Тофиг Мусаев, в разных странах в закон о борьбе с курением могут быть включены какие-то свои пункты. По его мнению, радикальные меры нужно принимать только в том случае, когда никакие другие не эффективны.

Что касается курения дома, то от него, как отметил он, могут страдать некурящие жильцы, особенно дети. Пассивное курение, по словам Т.Мусаева, безусловно, вредно, но курить в квартире в Азербайджане не запрещено.

«В этом случае все зависит только от сознательности граждан. Конечно, нужно проводить просветительскую работу в данном направлении. Но приравнивать курение в квартире к бытовому насилию не стоит. В Таиланде решили иначе, в этой стране, судя по всему, принимают более жесткие меры по отношению к курильщикам. Возможно, и у нас когда-нибудь будут предприняты дальнейшие шаги по ужесточению законодательства, но сейчас об этом говорить преждевременно»,– сказал он.

В Азербайджане, как отметил эксперт, существует закон, запрещающий курение в общественных местах. Нельзя курить не только в кафе и ресторанах, за исключением мест для курящих, но и, например, в подъезде, в лифте.

«Но нужно следить исполнением этого закона. Для этого должны проводиться соответствующие мониторинги, контроль, нарушителей закона необходимо штрафовать. Без данных мер нельзя говорить о каких-то положительных результатах, но ожидать положительного эффекта моментально тоже не стоит. Этот процесс требует времени»,– подчеркнул Т.Мусаев.

В свою очередь глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов сказал # о том, что многие курильщики проявляют откровенный эгоизм по отношению к окружающим.

«Например, если кому-то мешает запах дыма, они могут сказать: «Вам не нравится, вы и уходите». Та же ситуация часто происходит и в квартире. При этом курильщики пытаются оправдать свои действия, уверяя всех, что вред пассивного курения – выдумка врачей, и ничего плохого для здоровья оно не несет»,– говорит правозащитник.

Но можно ли приравнять курение в доме к домашнему насилию? По словам Э.Зейналова, странно проводить между ними параллели. Он заявил, что часто различные исследования ведутся с нарушением методов статистики.

«Так, в свое время велась дискуссия о вреде кофе, и в Швеции решили провести исследование, изучив последствия его употребления на двух братьях-близнецах, отбывавших пожизненное наказание в тюрьме. Те согласились участвовать в эксперименте, и на протяжении длительного времени один брат пил кофе, а другой чай. Вопреки прогнозам, тот, кто пил чай, умер раньше, из чего был сделан вывод: чай вреднее кофе. Это не исследование, а полная ерунда, ведь тут играют свою роль многие факторы. Вот если бы в таком эксперименте участвовали, скажем, 1000 человек, живущих в разных странах, полученные данные были бы более достоверными».

Э.Зейналов уверен, что между бытовым насилием и курением нельзя ставить знак равенства, ведь тогда многие вещи можно будет классифицировать как насилие и зайти в этом слишком далеко.

«Тогда если вегетарианцу отказываются готовить отдельные блюда без мяса, он тоже может посчитать это насилием над собой, или если ребенку разрешают смотреть телевизор по много часов в день, можно обвинить родителей в причинении ущерба его здоровью. Домашнее насилие – то, что наносит реальный ущерб физическому и психическому здоровью членов семьи. В случае с курением речь идет о возможных вредных последствиях для здоровья окружающих. Некоторые люди годами являются пассивными курильщиками и прекрасно себя чувствуют, а бывают и обратные факты. Важно еще то, где курит человек, может быть он выходит на балкон или курит у открытой форточки. В отличие от кафе или улицы, в квартире не может быть контроля со стороны, потому это остается на совести курильщика»,– подчеркнул он.

В общественных же местах, как говорит правозащитник, запрет курения является правильным решением, но и тут важно не допускать перегибов.

«Нужно организовывать в помещениях места, где люди могли бы покурить. Но даже если таких мест нет, в большинстве случаев у них есть возможность покурить на балконе или на улице.

Те, кто курят, не должны считать, что запрет курения в общественных местах как-то ущемляет их права, потому что это не так. Например, раньше «Аэрофлот» разрешал курить во время полета, и многие иностранцы выбирали эту авиакомпанию, протестуя тем самым против невозможности курить на борту самолетов других авиакомпаний. Сейчас курение в самолетах запрещено везде, и это продиктовано соображениями безопасности. С человеком ничего не случится, если он не покурит несколько часов. На борту самолета также нельзя пользоваться мобильными телефонами при взлете и посадке, проносить туда аэрозоли, но ведь никто не считает это признаком дискриминации»,– отметил Э.Зейналов.