Курды отреагировали на заявление Эрдогана

Курдские формирования начнут военные действия против турецких войск в случае их вторжения в северо-восточные районы Сирии. Об этом, как передал в телеканал Al Mayadeen, заявил в субботу представитель вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мустафа Бали.

«Мы начнем повсеместную войну против турецкой армии, если она войдет в подконтрольные курдам районы», — сказал он. По словам Бали, отряды СДС «готовы в любой момент отразить турецкую агрессию». Слова курдского представителя стали реакцией на выступление в субботу президента Турции Тайипа Эрдогана, в котором тот предупредил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Турецкий лидер не исключил, что эта операция может начаться в ближайшие дни.

1 октября Анкара уже объявила, что намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата в переговорах с американской стороной.

В августе газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Турция достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу турецкой стороны, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.