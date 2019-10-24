Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии

Председатель исполнительного комитета «Сирийского демократического совета» (SDC) (политического крыла «Сирийских демократических сил») Ильхам Ахмед заявил в ходе своего выступления в конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии, передает агентство Rudaw

«Они (турки – ред.) использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей», — приводит агентство слова Ахмед.

Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции о защите жертв войны в случае, если вследствие этого гражданским лицам грозит опасность.

Ахмед также сообщила, что из-за турецкой операции 300 тысяч человек покинули свои дома, 250 человек, большинство из которых дети, погибли, еще 300 человек считаются пропавшими без вести.