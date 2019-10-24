Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии

 Председатель исполнительного комитета «Сирийского демократического совета» (SDC) (политического крыла «Сирийских демократических сил») Ильхам Ахмед заявил в ходе своего выступления в конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии, передает агентство Rudaw.
«Они (турки – ред.) использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей», — приводит агентство слова Ахмед.
Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции о защите жертв войны в случае, если вследствие этого гражданским лицам грозит опасность.
Ахмед также сообщила, что из-за турецкой операции 300 тысяч человек покинули свои дома, 250 человек, большинство из которых дети, погибли, еще 300 человек считаются пропавшими без вести.
Кроме того, она заявила, что в результате операции ряд боевиков террористической группировки «Исламское государство», включая шестерых граждан Франции и двух бельгийцев, сбежали из тюрем.
| 2019-10-24T07:49:40+00:00 24 октября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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