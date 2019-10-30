«Курдскую проблему» заменили «геноцидом»

Во вторник 29 октября палата представителей США абсолютным большинством голосов приняла резолюцию 296 о признании т.н.»Геноцида армян». За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, 11 — против.

Для начала поясним, что принятая резолюция пока не имеет юридической силы. Она получит юридический статус после принятия в Сенате и подписания президентом США. Важно то, что процесс запущен, а каковы будут итоги еще неизвестно.

После начала операции «Источник мира», конгрессмены США и в целом весь политический истеблишмент дал ясно понять, что Турцию «накажут». Для начала был принят пакет санкций, но после того, как Турция объявила о приостановлении операции, санкции были сняты. Однако такое поведение турков не могло остаться безнаказанным. Турков за слишком независимую политику нужно «проучить», думают конгрессмены в Вашингтоне.

После распада Советского Союза в мире был установлен однополярный мир, где решающую роль играли США. Сейчас же, через 30 лет доминирование Вашингтона подходит к концу. Появляются страны, которые пытаются проводить свою независимую линию, не оборачиваясь на Вашингтон. Этому способствовало много факторов, но главное – то, что политики в США несколько оторваны от политической реальности, которая сложилась в мире.

Сегодня такие страны как Китай, Турция, Россия, Иран способны решать и решают проблемы как свои, так и региональные. На Ближнем Востоке ни один конфликт не решить без участия Ирана, Турции и России. В юго-восточной Азии, несмотря на сильное экономическое присутствие США, без Китая обеспечить безопасность и стабильность региона невозможно.

В этой связи политическим «карликом» пока остается ЕС, но и он намерен менять свою внешнеполитическую концепцию. Кстати, с этой позиции нужно подходить и к Брэкзиту. Британия намерена играть свою независимую политическую игру без согласования с Брюсселем.

Теперь, в условиях, когда мир подошел к черте, и мироустройство последних 30 лет перестало работать, Вашингтон не может с этим смириться, и идет на шаг, который, возможно, и считался бы сильным лет эдак 20 тому назад. Сейчас решение палаты представителей США ничего хорошего не сулит самому Вашингтону. Принятие т.н. «геноцида армян» укрепит отношения Турции с Россией, Ираном и Китаем, а в условиях усиления конфронтации с этими геополитическими центрами потеря Анкары как союзника может обернуться для Вашингтона катастрофой.

Но последнее решение, если даже вопрос будет одобрен сенатом, за Трампом, ему выбирать между стратегическими отношениями с Турцией и «исторической бумагой», которая США ничего не дает, кроме как испорченные отношения с Анкарой.

13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению Дональда Трампа должен посетить США. На столе переговоров — двухсторонние отношения и операция «Источник мира». Сегодня после выступления в парламенте перед депутатами правящей Партии Справедливости и Развития, Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов поедет ли он в Вашингтон, ответил, что пока не решил.

Президент США потерял рычаг давления на Турцию в лице курдов на севере Сирии и теперь, чтобы иметь сильные позиции, на столе переговоров у него будет лежать т.н. «геноцид армян», и по итогам этой встречи станет ясно, как будут развиваться отношения дальше.