Курдские ополченцы подтвердили освобождение от ИГ последнего поселения в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в населенном пункте Багуз, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя СДС.

«Багуз свободен, военная победа над ИГ достигнута», — заявил представитель СДС Мустафа Бали.

Он добавил, что вся территория Сирии «теперь очищена от боевиков ИГ».

«Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата и стопроцентном территориальном поражении ИГ», — заявил он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка «Исламское государство» полностью разгромлена в Сирии.

Об освобождении Багуза ополченцы СДС говорили еще в четверг, 21 марта. Тогда они заявили об успешном завершении штурма населенного пункта, который считался последним оплотом ИГ.

Багуз находится близ границы с Ираком. Часть оборонявших населенный пункт террористов сдались ополченцам, однако наиболее непримиримые боевики обещали до последнего продолжать сопротивление. Военные операции в районе Багуза осложнялись присутствием там мирных жителей, которых террористы зачастую использовали в качестве живых щитов (interfax.ru)