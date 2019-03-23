Курдские ополченцы подтвердили освобождение от ИГ последнего поселения в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в населенном пункте Багуз, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя СДС.

«Багуз свободен, военная победа над ИГ достигнута», — заявил представитель СДС Мустафа Бали.

Он добавил, что вся территория Сирии «теперь очищена от боевиков ИГ».

«Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата и стопроцентном территориальном поражении ИГ», — заявил он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс  заявила журналистам, что террористическая группировка «Исламское государство» полностью разгромлена в Сирии.

Об освобождении Багуза ополченцы СДС говорили еще в четверг, 21 марта. Тогда они заявили об успешном завершении штурма  населенного пункта, который считался последним оплотом ИГ.

Багуз находится близ границы с Ираком. Часть оборонявших населенный пункт террористов сдались ополченцам, однако наиболее непримиримые боевики обещали до последнего продолжать сопротивление. Военные операции в районе Багуза осложнялись присутствием там мирных жителей, которых террористы зачастую использовали в качестве живых щитов (interfax.ru)

| 2019-03-23T12:53:26+00:00 23 марта 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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