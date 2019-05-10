Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона. Одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов. Он шесть лет играл за каталонцев, а также два года работал в тренерском штабе. Кроме того, руководство испанского клуба рассматривает вариант с наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

Совет директоров «Барселоны» проведет собрание после финала Кубка Испании (25 мая) и обсудит судьбу Вальверде. При нем каталонцы два года подряд вылетают из плей-офф Лиги чемпионов, имея после первого матча преимущество в три мяча.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 трофея — 2 чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. (Чемпионат)