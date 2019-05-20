«Культурный» грабеж: Почему в Баку актеры с ограниченными возможностями вынуждены бороться за выживание?

Единственный в Азербайджане инклюзивный театр ƏSA уже не первый раз сталкивается с проблемами. Коллектив, костяк которого составляют актеры с ограниченными физическими возможностями, и для которых искусство, сцена и выступление перед зрителями является мечтой и смыслом жизни, неоднократно заявлял о том, что испытывает трудности, которые препятствуют нормальной и полноценной деятельности театра.

Одной из главных проблем театра является отсутствие поддержки, вследствие чего, актерам приходится буквально сводить концы с концами. Собственного здания у театра нет, как нет и постоянной базы для репетиций. Не раз актеры жаловались и на то, что у них нет в наличии транспорта, который помог бы решить проблему комфортного передвижения актеров, многие из которых пользуются инвалидными креслами.

Недавно актеры вновь столкнулись с проблемой, о которой «Зеркало» рассказал основатель и руководитель театра Нихад Гуламзаде. Эту же проблему коллектив театра изложил в открытом письме на имя министра культуры Азербайджана Абульфаза Караева.

«Мы не любим жаловаться, хотя часто испытываем боль, сталкиваемся с трудностями и проблемами. Но на этот раз у нас просто нет другого выхода, и мы решили написать открытое обращение к нашему министру», — заявил Нихад Гуламзаде «Зеркало».

Поскольку собственной сцены у инклюзивного театра нет, актерам постоянно приходится искать пристанище.

В апреле актеры в очередной раз представили публике одну из своих нашумевших постановок «Люди и мыши». Показ спектакля прошел в одном из государственных театров столицы. У актеров с ограниченными возможностями попросили за аренду сцены 1000 манатов. При этом, Гуламзаде отметил, что оплата была предъявлена за 9 рабочих часов.

«Мне постоянно задают вопрос, почему инклюзивный театр должен платить деньги гостеатру за аренду, тем более, что данная сумма для нашего коллектива является очень существенной. Я не знаю, что ответить в таких случаях. В зале был аншлаг, спектакль, как всегда, был принят публикой с большим успехом. К тому же, руководство театра и весь персонал были очень добры к нам. Но на днях мы вновь обратились в этот театр с просьбой предоставить нам сцену для встречи с публикой. Мы хотели представить спектакль «Париж взорвался» по пьесе Мирзы Фатали Ахундова «Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун». Нам не отказали, но запросили уже не 1000, а 2000 манатов!», — рассказывает Н.Гуламзаде.

После такого отношения, актеры, для которых важна каждая копейка, и у которых нет другого источника заработка, кроме как доход от продажи билетов, пришли в уныние.

«В прошлый раз выручка от продажи билетов на наш спектакль посредством iTicket.Az составила 1750 манатов, из которых 1000 мы заплатили этому государственному театру. Остаток суммы поделили между актерами и другими работниками. При этом на каждого вышло по 50 AZN», — поясняет руководитель ƏSA, и в отчаяние задается вопросом: «Где нам взять 2000 манатов для того, чтобы встретиться со своей публикой?»

Суть этой проблемы и была изложена в открытом письме министру Абульфазу Караеву.

«Мы сейчас вовсе не требуем, чтобы государственные театры бесплатно представляли нам сцену. Но, зачем же вдвое увеличивать оплату? Ведь мы – инклюзивный театр, а не коммерческий и финансово-успешный коллектив миллионеров», — размышляет Гуламзаде.

Факт того, что актеры с ограниченными возможностями вынуждены постоянно бороться за свое право быть в культурной жизни Азербайджана, по меньшей мере, вызывает разочарование.

Театр ƏSA был основан в 2016 году, объединив людей, мечтающих о сцене и искусстве, и желающих быть полезными и нужными своему обществу. Одним из приоритетов театра стало стремление дать толчок в развитии инклюзивного искусства в нашей стране, стать наглядным примером удачной перемены в этой сфере.

За годы деятельности театру удалось добиться немалых результатов, но главное, актерам ƏSA удалось завоевать сердце и любовь зрителей.

Театр не раз представлял страну в международных проектах. За успешную деятельность в сфере инклюзивного театра член Конгресса США Марк Амодей вручил Нихаду Гуламзаде почетный диплом.

«Шаг за шагом мы добивались успехов, радовали свою публику, радовались сами, выезжали на гастроли. Все это мы делали с огромной любовью к искусству и к своему зрителю. Мы просто хотим делать то, что любим, служить театру, радовать своего зрителя и внести свой вклад в культуру Азербайджана», — заявил «Зеркало» Н.Гуламзаде.

Хочется верить, что обращение актеров к министру культуры принесет положительный результат и обеспечит коллективу поддержку главного культурного ведомства страны.