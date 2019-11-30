Культурной столицей тюркского мира-2020 назван узбекский город Хива

Исторический город Хива в Узбекистане назван культурной столицей тюркского мира-2020. Соответствующее решение принято на 37-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ в городе Ош в Кыргызстане, сообщает Агентство Анадолу.

Выступая на заседании, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Джаманкулов отметил, что решение было принято единогласно.

В заседании также приняли участие генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, замминистра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов, замминистра культуры Казахстана Нуркиса Дауешов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпарслан, заместитель министра культуры Туркменистана Гурбанмурад Мырадалиев, а также министр образования и культуры Турецкой Республики Северного Кипра (страна-наблюдатель) Назым Чавушоглу.

Город Хива, одна из главных жемчужин современного Узбекистана, почти полностью сохранил свой исторический облик. Старинный город Хива когда-то был центром Хорезмского ханства.

Богатое наследие, дошедшее до наших дней, делает Хиву одним из интереснейших городов современного Узбекистана.