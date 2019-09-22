Кудрин ответил Шойгу по поводу оборонного бюждета

Глава Cчетной палаты России Алексей Кудрин назвал «разумными» расходы на оборону. Об этом он написал  в своем Twitter, комментируя интервью министра Обороны Сергея Шойгу.

По его словам, президент Владимир Путин уже привел этот пункт бюджета к разумной величине. Кудрин также отметил, что для решения задач обороны дальше урезать финансирование не требуется. «Теперь цель — эффективность», — резюмировал он.

Ранее Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходах надуманными и сравнил такие утверждения со «стенаниями». Он также сказал, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов» (lenta.ru)

| 2019-09-23T02:42:39+00:00 23 сентября 2019, 03:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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