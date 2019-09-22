Кудрин ответил Шойгу по поводу оборонного бюждета

Глава Cчетной палаты России Алексей Кудрин назвал «разумными» расходы на оборону. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя интервью министра Обороны Сергея Шойгу.

По его словам, президент Владимир Путин уже привел этот пункт бюджета к разумной величине. Кудрин также отметил, что для решения задач обороны дальше урезать финансирование не требуется. «Теперь цель — эффективность», — резюмировал он.

Ранее Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходах надуманными и сравнил такие утверждения со «стенаниями». Он также сказал, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов» (lenta.ru)