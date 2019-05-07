Куда смотрит Палата надзора финансовых рынков?

Информационная прозрачность местных банков остается на низком уровне. Палата надзора финансовых рынков не только не справилась с задачей усилить прозрачность в банковской сфере, утвердив для этого новые меры. Надзорная структура не может проконтролировать исполнение даже действующих требований Центробанка.

Такими выводами поделился с редакцией # банковский эксперт Акрам Гасанов. Специалист провел мониторинг и составил на основе исследований рейтинг уровня прозрачности азербайджанских банков.

Ведь если вспомнить, в декабре 2016 года глава государства утвердил стратегическую дорожную карту по развитию сектора финансовых услуг. В стратегии развития финансового рынка отмечается очень низкий уровень прозрачности местных финансовых институтов как препятствие привлечению инвестиций и пр. В рамках исполнения этого документа перед Палатой надзора финансовых рынков была поставлена задача в течение 2017-18 гг. утвердить мероприятия для улучшения прозрачности в этой сфере, с тем, чтобы финансовые институты публиковали полную информацию о своей деятельности.

«Однако за два с лишним года Палата ничего не сделала в этом направлении и даже не смогла обеспечить выполнение финансовыми институтами хотя бы тех требований к прозрачности, которые имеются. А имеются утвержденные в 2013 году Центробанком стандарты корпоративного управления в банках. В пункте 14 этого документа подробно перечисляются виды данных, которые банки должны раскрывать на постоянной основе на собственных интернет-ресурсах. Примечательно, что подавляющее большинство наших банков не выполняют этих требований и не раскрывают большую часть подлежащей к публикации информации. Я провел мониторинг электронных сайтов всех банков. В процентном соотношении отечественная банковская система раскрывает только 59,2% информации, которая должна быть обнародована», — сообщил Гасанов.

В приведенной ниже таблице ситуацию можно отследить более конкретно, т.е. по каждому банку в отдельности.

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Из таблицы видно, что только шесть банков раскрывают больше 2/3 требуемой информации, 13 банков представили больше половины данных, 8 банков публикуют меньше половины, но больше 1/3 информации, а 3 банка в лучшем случае размещают на собственных сайтах 1/3 подлежащих публикации данных.

«Налицо очень грубое нарушение законодательства. Приведенные факты лишь то, что можно увидеть. Представьте, что у этой структуры широкий круг полномочий, исполнение которых сложно отследить», — отмечает Гасанов.

Условно подлежащие публикации банками данные можно разделить на пять блоков:

— Общие сведения о банке и его деятельности (информация об акционерах, руководстве банка, дивидендной политике, политике премирования и пр.). По банковской системе раскрываемость этих данных на уровне 48,6%. И это притом, что согласно стандартам Центробанка, именно этот блок данных содержит в себе львиную долю информации, подлежащей публикации. Как видно, банки раскрывают менее половины

— Годовые отчеты. Предусматривает один вид документов — годовые отчеты. Здесь самая большая раскрываемость на уровне 91%, что понятно, поскольку годовой отчет в любом случае банки делают, и должны представлять этот документ Палате надзора финансовых рынков и Минналогов.

— Квартальные отчеты — 82, 6%. Достаточно высокая раскрываемость объясняется тем, что квартальные отчеты банки должны представлять в Палату надзора. Но если вспомнить, два года назад банки этого не делали, однако после публикации списка уклоняющихся финансовых организаций, эксперту удалось добиться некоторой прозрачности в этом плане.

— Информация об адекватности капитала — 82,6%. Информация также входит в квартальные и годовые отчеты.

— Управление рисками — 18,6%. Самый низкий показатель раскрываемости, несмотря на особую важность таких сведений для инвесторов и клиентов банков. По данным Гасанова, банки по этому блоку данных ограничиваются в основном общими фразами, взятыми из учебников:

«Финансовые организации должны показать валютную позицию, кредитный портфель, включая проблемные активы, деление по регионам, по сферам деятельности и т.д. По стандартам Центробанка банки должны публиковать данные по управлению рисками — рыночному, валютному, процентному риску, но не делают этого. В целом же общий показатель раскрываемости информации по банковской системе низкий — на уровне 59, 2%»

По данным Гасанова, результаты мониторинга будут отосланы на имя Президента АР Ильхама Алиева.