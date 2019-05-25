Куда путь держишь, Европа?

Наверное, выборы в Европарламент никогда не вызывали такого интереса не только за пределами Европы, но и в самой Европе.

Во-первых, долгое время многие считали, что процесс евро-интеграции приобрел необратимый характер и его уже никому не остановить и не повернуть вспять.

Но известное решение британцев стало своеобразным политическим шоком и не только политика объединенной Европы, в целом, вся общеевропейская философия внезапно дала «трещину». Люди, будто, очнувшись от длительного и глубокого сна вдруг осознали, что, рано делать поспешные выводы о необратимости процесса евро-интеграции. Наоборот, возможны, даже реальны обратные тенденции – появились гипотетические новые кандидаты, которые могли бы покинуть Евросоюз, как Великобритания, люди стали говорить уже о других «екситах» (например, о выходе Польши или Греции из Союза!), и о прочих возможных и схожих сценариях…

Во-вторых, как продолжение подобных политологических размышлений, аналитики предполагают, что в результате выборов возможно изменение «политического цвета» евро-парламента, что может изменить геополитический расклад сил на европейском континенте, особенно, кардинально изменит отношение ведущих европейских государств к России.

Дело в том, что многие политологи предполагают, что выборы сместят политический спектр вправо. Почти во всех европейских странах правые силы переживают очередной подъем и многие аналитики уже предсказывают их победу.

С одной стороны, победа правых означала бы более глубокие и либеральные реформы в европейском экономическом пространстве, проведения, например, более жесткой кредитной или же миграционной политики.

Но правые всегда были сторонниками усиления не наднациональных политических и экономических институтов, а возвращения к прежним политическим и экономическим реалиям, когда национальные институты верховенствовали, а это в свою очередь значит, что интеграционные процессы будут заметно ослабевать, институты Евросоюза станут инертными, решения, применяемые этими институтами постоянно будут затягиваться, и вообще, порою процесс принятия решения станет весьма затруднительным.

Есть определенные опасения и в контексте отношений Россия-Евросоюз. Как ни странно, правые силы выступают сторонниками более мягкой политики в отношении Кремля. И это понятно: они являются сторонниками дифференциальной политики в отношении России, им не импонирует настоящая политика европейских стран, когда те или иные решения принимаются «единым фронтом» …

Тут надо заметить и такое обстоятельство; история европейской интеграции исчисляется столетиями и ее трудно связывать с каким-то конкретным государственным деятелем или же группой интеллектуалов – в этот сложный процесс десятилетиями многие умы внесли свой вклад.

Но процесс получил последовательный, практический и действенный характер только после второй мировой войны и надо признать, что в этом определенную роль сыграла «холодная война» — возникла необходимость строить единый экономический и политический фронт перед нарастающей коммунистической угрозой.

Теперь подобной необходимости нет. Да, Россия и теперь имеет определенные геополитические амбиции, но она все-таки не прежний СССР, и не является носителем альтернативной глобальной идеологии, как коммунизм; да, и возможности у нее не прежние – Москва во всемирном геополитическом пространстве держится в основном благодаря своему ядерному арсеналу.

Что тут говорить, если экономика России несравнима с экономикой даже отдельных европейских государств! Поэтому, как уже было отмечено выше, некоторые европейские политики и дипломаты не очень-то всерьез воспринимают российскую угрозу. Мы постоянно стараемся следить за саммитами НАТО и надо заметить, что в них антироссийские настроения исходят в основном из стран бывшего социалистического лагеря, особенно, в этом усердствуют балтийские республики. Мы не беремся утверждать, что подобные опасения беспочвенны, но они заметно преувеличены. Поэтому их не разделяют крупные европейские государства.

В-третьих, объединенная Европа превратилась в крупную геополитическую и геоэкономическую единицу мира. В свое время известный политолог, мастер сравнительной политологии З.Бжезинский определил европейский континент, как один из самых ведущих центров будущего мира. И сейчас выборы в Европарламент интересны и тем, что в ней будут так или иначе участвовать почти полмиллиарда человек. Конечно, и это вызывает определенные опасения в других геополитических центрах мира, даже в Америке, которая длительное время была одним из самых последовательных архитекторов европейской интеграции.

Но между США и объединенной Европой уже наблюдается некое трение – европейцы не хотят играть роль послушной игрушки в руках американцев. Поэтому и в США встречаются такие политики, дипломаты, которые предлагают загнать джина обратно в бутылку!..

Думается, тут достаточно было бы напомнить, что даже в отношении Ирана между США и Европой существуют определенные разногласия. Поэтому давайте, внимательно следить за выборами в Европарламент, которые по сведениям СМИ уже стартовали и продолжатся до 26 мая – не исключено, что добрую половину мира воистину ожидают серьезные перемены…