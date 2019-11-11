Куда приводят мечты: «ограниченные возможности» не помеха

Художник Кенуль Исмайлова неустанно доказывает, что нет ничего невозможного. Это хрупкая, красивая девушка, которой еще в детстве был поставлен диагноз ДЦП знает, как быть счастливой и делать таким же мир вокруг.

В интервью # Кенуль рассказывает об открытии собственной Школы искусств, о том, как мечты становятся реальностью, и о людях, которые вдохновляют ее на жизненном пути:

— Недавно вы порадовали своих подписчиков, сообщив о новом проекте — Школе искусств, где смогут обучаться люди с ограниченными возможностями. Сбылась ваша мечта…

— Совершенно верно. Дело в том, что кроме рисования, я всегда мечтала преподавать. И, конечно, мечтала стать учителем, когда вырасту, но по обстоятельствам моего здоровья не представлялось такой возможности. Однако свою мечту я не оставила. А когда я попала в арт-студию, то сразу загорелась идеей в будущем открыть школу, где могли бы учиться не только люди с ограниченными возможностями.

На одном из тренингов, который проводился в рамках проекта Программы Развития ООН, и где я представляла общество женщин с ограниченными возможностями в качестве его председателя по общественным связям, как-то объявили о возможности создать собственный проект. Тогда мне и помогли развить и правильно изложить идею о создании такой школы, подготовив одновременно под проект и бизнес-план.

Помню, я так размечталась… Добавила, кроме изобразительного искусства, еще и лепку, и мое любимое занятие – вышивание…

Признаться, я даже не думала, что этот проект найдет свое воплощение в реальности, и что это случится так скоро. Не могу вам передать свое чувство радости и счастья!

Теперь уже у меня есть новая мечта – создать на базе этой школы большой учебный центр.

— Вы — яркий пример целеустремленности, сильной воли и доброты. А какие люди вдохновляют вас?

— Спасибо большое. Мне всегда приятно слышать, что я могу для кого-то стать стимулом к саморазвитию и достижению цели.

Я не буду называть имена тех, кто именно меня вдохновляет, потому что таких людей очень много.

Скажу так: меня вдохновляют те люди, которые, несмотря ни на что, идут к своей цели. Люди, которые начинают с нуля, создают целые империи и при этом еще никогда не отказывают в помощи другим.

Всегда восхищалась теми, кто помогает людям с ограниченными возможностями, детям из детских домов, малоимущим семьям и т. д. Считаю этих людей сильными личностями.

Как художника меня восхищают те люди, которые всю жизнь посвятили искусству, неважно какой именно сфере, но стали легендами, те люди, которые оставили след в истории: искусства, литературы, музыки, науке и т. д.

— Посещать занятия в вашей школе могут все желающие?

— Школа искусств открыта в рамках проекта «Обеспечение прав и благосостояния женщин-инвалидов и ветеранов Карабахской войны». Проект финансируется из государственного бюджета Азербайджанской Республики, через Министерство труда и социальной защиты населения, при поддержке Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Народонаселения ООН.

Это уникальная по концепции Школа искусств, которая открыта для всех людей, независимо от возраста и физического состояния.

Вообще-то, школу планируется разместить в строящемся центре DOST в Бинагадинском районе, открытие которого планируется весной 2020 года.

Поэтому было принято решение до этого времени арендовать небольшое помещение в центре города, где уже начались занятия.

— Как будет проходить набор в групп, и кого вы намерены пригласить в качестве преподавателей?

-Что касается набора групп, то тут у нас три направления: живопись, прикладное искусство, выжигание и резьба по дереву. Пока мы записываем всех желающих в возрасте от 16 лет. Как я уже сказала, курсы открыты для всех. Все занятия проходят в соответствии с принципом инклюзивности, предполагающим создание условий для совместного обучения посредством интеграции людей с ограниченными возможностями, что, в свою очередь, вносит существенный вклад в процессы социализации наряду с развитием необходимых навыков.

Для лиц с ограниченными возможностями занятия проводятся бесплатно.

Для остальных – плата достаточно символичная, так как этот проект позиционируется и как благотворительный. Что же касается педагогов, то это опытные мастера своего дела и среди них будут и люди с ограниченными возможностями.

Наш проект не только способствует повышению знаний и раскрывает творческий потенциал лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и дает возможность социализации и интеграции этих людей в общество.

— Поделитесь своими главными мотивационными принципами…

— Я всегда говорила, что меня вдохновляет и мотивирует моя работа: новые проекты, творческие встречи, знакомство с новыми интересными людьми.

Каждый день — чудо — а ведь так и есть, если принять во внимание, каким огромным и насыщенным может стать любое мгновение нашего хрупкого существования. Эти слова принадлежат известному бразильскому прозаику и поэту Пауло Коэльо, и я с ним совершенно согласна.

Для меня сама жизнь является мотиватором, ведь она дает столько возможностей. Нужно только их увидеть и суметь использовать во благо себе и другим…