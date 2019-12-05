Куда пойти без денег: обзор развлечений в Баку со свободным входом в декабре

Культурная жизнь предновогоднего Баку представлена самыми яркими красками – многочисленные концерты, шоу программы, выставки и премьеры. Среди этого количества корреспондент # подготовил традиционную подборку событий, попасть на которые можно без всяких билетов и пригласительных. Чтобы попасть на некоторые мероприятия требуется регистрация по Интернету.

Насладиться песнями величайших исполнителей всех времен и народов — Муслима Магомаева, Энди Вильямса, Элвиса Пресли, Рашида Бейбутова и других можно будет в Центре современного искусства YARAT 6 декабря, в 19.00. Во время «Ретро – концерта», посвященного грядущему Новому году прозвучат мировые хиты в исполнении музыкального бэнда в составе Камрана Рзаева (солист), Пашазаде Ниджата (басист), Асланова Ниджата (пианист) и Тофига Джабарова (барабанщик).

Азербайджанский национальный музей ковра приготовил интересный сюрприз для детей. 7 и 8 декабря здесь состоится фестиваль «Путешествие в страну ковров», посвященный 10-летию детского отдела музея и Новому году. Организаторы фестиваля обещают юным гостям незабываемые впечатления и множество ярких эмоций. В программе фестиваля – различные мастер-классы, презентация детских книг от архитектора Эльчина Алиева и художника Ирины Эльдаровой, театральные представления, детский карнавал и розыгрыш призов.

Запись на фестиваль онлайн: https://forms.gle/FZKSu7btkRVMwm959

Образовательный центр «UPPER Education» приглашает киноманов на бесплатный просмотр фильма «Турист» в рамках проекта Movie Day. Показ состоится 7 декабря на английском языке. Фильм режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка является ремейком картины «Неуловимый» (2005). Главные роли исполняют Джонни Депп и Анджелина Джоли. По окончании просмотра участников показа ждет обсуждение фильма и конкурс. Зарегистрироваться на участие можно онлайн: https://forms.gle/nptygAJ2yoGbrfGC9

Художник Натаван Рамиз приглашает всех желающих на свою персональную выставку Seoul Vibes, открытие которой состоится 13 декабря в «27qm — Tarana’s Small Gallery and Café». Фотограф признается, что идея совершить поездку в Сеул возникла у нее спонтанно. «Захотелось воочию увидеть декорации любимых корейских фильмов и почувствовать атмосферу современного азиатского мегаполиса». Автор экспозиции надеется, что фотографии, которые ей удалось сделать в Южной Корее, помогут зародить желание у посетителей увидеть ее своими глазами.

Звезда азербайджанской эстрады Мири Юсиф даст бесплатный концерт в развлекательном центре «Megafun». Шоу программа будет представлена 19 декабря в 20-00. Певец исполнит свои старые и новые композиции, порадует премьерами.

В галерее Музейного центра 20 декабря состоится выставка народного художника Камиля Наджафзаде, приуроченная к 90-летию со дня рождения мастера. Живописные и графические работы, которые войдут в экспозицию, представлены из семейной коллекции, а также из фондов Азербайджанского национального музея искусств и Государственной картинной галереи. Камиль Наджафзаде долгие годы работал художником-постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Большинство фильмов, в создании которых принимал участие Камиль Наджафзаде, вошли в «Золотой фонд» азербайджанского кинематографа. Среди них — «Черные камни», «Двое из одного квартала», «На дальних берегах», «Наша улица», «Я буду танцевать», «Улдуз», «В одном южном городе», «День рождения», «Послезавтра в полночь», «Гачаг Наби» и многие другие. Творчество мастера многогранно. За свою плодотворную творческую жизнь мастер кисти создал много прекрасных работ в самых различных жанрах изобразительного искусства.