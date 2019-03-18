Куда поедут наши граждане, и каких туристов ждать в Азербайджане на Новруз байрамы?

Впереди целая неделя нерабочих дней в связи с празднованием Новруз байрамы. Правда, немало тех, для кого и в праздники трудовые будни. Остальным же пришлось поломать голову над тем, как провести столько выходных. Большинство не придумали ничего, кроме как сидеть дома, выходить периодически в город и ходить в гости. И это не из-за отсутствия фантазии, а из-за нехватки средств на что-то еще. Те жители столицы, у которых есть родственники в регионах страны, отправятся к ним погостить, так что, хотя какие-то расходы и будут, по крайней мере, на жилье тратиться не придется. Некоторые сняли на период праздников квартиры, домики или забронировали номер в отеле в живописных уголках страны. Это хоть и не дешевое удовольствие, но плюс в том, что расходы на дорогу не так велики — можно поехать на машине, поезде или автобусе. Кстати, и железная дорога и автовокзал в эти дни работают в усиленном рабочем режиме.

Директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев отметил #, что если говорить про выезд на Новруз за рубеж в этом году, то наши граждане покупали туры по нескольким направлениям. В основном, это Стамбул, Дубай, Шарм-аль-Шейх. В перечне интересов есть и такие экзотические направления, как Бали, Сейшелы, Сингапур.

«Март месяц – хорошее время также для поездок в Европу. Погода уже не такая холодная, а активный туристический сезон там еще не начался. Эти факторы позволяют избежать больших очередей в популярные туристические места, а цены на услуги более приемлемы», – сказал он.

По традиции, как отметил В.Гаджиев, одним из самых популярных выездных направлений для жителей Азербайджана является Грузия. Также многие наши туристы предпочитают отдыхать на территории Азербайджана, в региональных центрах отдыха.

Что касается въездного туризма, то, по словам нашего собеседника, в этом году по сравнению с предыдущими годами, наблюдается спад. В основном, это связано с уменьшением количества туристов из арабских стран. Данное уменьшение, как считает эксперт, связано с несколькими причинами:

«В первую очередь, надо отметить, что каждый рынок имеет свой объем. Пик приезда туристов из арабских стран попал на 2017-2018 года. Теперь наблюдается спад, так как многие из тех жителей арабских стран, которые хотели посетить Азербайджан, уже сделали это, и теперь ищут новые направления для поездок.

По имеющейся у меня информации, сейчас наблюдается рост туризма из арабских стран в Казахстан и Узбекистан. Некоторые вновь стали рассматривать Турцию, как предпочтительное направление для отдыха. На какое-то время интерес к этой стране у арабских туристов угас из-за нестабильности и вопросов безопасности, имевших там место».

По словам В.Гаджиева, есть несколько негативных моментов, которые также повлияли в некоторой степени на спад числа приезжающих в Азербайджан из арабских стран. Эти моменты, в основном, связаны с неправильной политикой ценообразования со стороны некоторых предпринимателей и частных лиц, которые брали с туристов за товары и услуги сумму, в три раза превышающую реальную. В основном, так поступали таксисты и рестораны.

«Какими бы богатыми ни были арабские туристы, никому не нравится быть обманутыми. Такая краткосрочная безответственная политика быстрого заработка не имеет перспектив, и очень негативно влияет на отношение туристов из арабских стран к нашей республике. Соответственно, все меньше тех, кто рассматривает Азербайджан как туристическое направление. К сожалению, государственным органам сложно регулировать такие моменты, так как у нас рыночная экономика, и предприниматели вправе устанавливать те цены, которые считают нужными. Здесь приходится уповать только на совесть тех, кто задействован в торговом сегменте и в сфере услуг», — говорит он.

Конечно, как подчеркнул В.Гаджиев, это отнюдь не основная причина уменьшения туристического потока, но такие моменты влияют на имидж страны. Мы живем в век интернета, и любой отзыв туриста может стать известен не только узкому кругу родственников и знакомых, но и большому количеству других людей из разных стран мира.

Что касается туристических перспектив, то, по словам эксперта, сейчас Государственное Агентство по туризму ведет активную работу по привлечению туристов с новых рынков. В частности, недавно был подписан меморандум с Управлением туризма Китая о сотрудничестве, что предполагает продвижение нашего направления на рынке нашей страны. Также идет работа на рынках России, Германии, Индии и других стран, которые имеют потенциал отправки туристов в нашу страну. Азербайджан имеет огромный туристический потенциал, и необходимо его использовать.

«Хочу отметить, что высокий сезон приема туристов в Азербайджане, как и во многих других государствах экскурсионного туризма начинается с конца марта и продолжается до конца октября, поэтому скоро мы опять будем наблюдать многочисленных туристов из разных стран, как на улицах нашей прекрасной столицы, так и в других уголках республики», — сказал В.Гаджиев.