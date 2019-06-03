Кучма высказался по поводу своего назначения представителем Киева по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Политик заявил, что не мог проигнорировать такое предложение.

«Действительно, Украина переживает не самые легкие времена в своей истории», — заявил он.

Кучма также выразил надежду, что сможет внести свой вклад в нормандский формат.

«И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться», — заключил он.

Кучма покинул этот же пост в октябре 2018 года. Политик ранее заявлял, что завершит работу по достижению «критического возраста», в августе ему исполнилось 80 лет. В ноябре представителем Киева стал экс-министр обороны Евгений Марчук.