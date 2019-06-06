Кучма утверждает, что Донбасс не находится в экономической блокаде

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не признает, что Киев вводил блокаду Донбасса. Так он прокомментировал сделанное накануне свои заявления об инициативе отмены экономической блокады, сообщает ТАСС.

«Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО [Советом национальной безопасности и обороны Украины] временное ограничение на перемещение товаров, — заявил он на брифинге, который транслировал украинский «5 канал». — Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и затем указ [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Это временное запрещение на перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 кг каждому разрешается нести с собой», — сказал Кучма.