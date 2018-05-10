«Кубышка» до сих пор пустует

В Азербайджане вступительная кампания набирает обороты. 13 мая состоятся приемные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей, а 20 мая — для I и IV групп специальностей. Сегодня молодых людей и их родителей больше волнуют результаты тестирования и шансы на поступление в высшие учебные заведения, причем на места по госзаказу.

Платное обучение в нынешних экономических условиях, когда доходы значительной части населения заметно сократились, стало не под силу многим студентам. Ежегодно отечественные вузы повышают стоимость обучения, аргументируя это подорожанием коммунальных услуг и желанием стимулировать преподавателей. А где взять деньги на эти расходы?

Бюджет всех азербайджанских вузов формируется за счет средств, выделенных государством за места по госзаказу, и оплат студентов, поступивших на платные места. Пару лет назад, будучи министром образования Микаил Джаббаров на волне энтузиазма решил изменить модель финансирования вузов, предложив создать целевые фонды в высших школах. Речь идет об аналоге западного эндаумент-фонда, «кубышки», в которой аккумулируются пожертвования бывших выпускников и неравнодушных компаний. Деньги перечисляются на банковский счет, вузы пользуются процентами с данного капитала, которые идут не только на научные исследования, но и на развитие спорта, медицинской службы и т.д.

Что же произошло с инициативой теперь уже министра по налогам Микаила Джаббарова? А ничего. Блиц-опрос с представителями Бакинского госуниверситета, Азербайджанского экономического университета, Академии спорта и физкультуры, Университета языков, БСУ, Университета нефти и промышленности, показал, что вузы по прежнему функционируют за счет бюджетных средств и собранных денег от студентов за платное образование.

Объясняя «Зеркало» причины провала данной идеи, эксперт по образованию Аждар Агаев отметил, что, во-первых, до сих пор нет правовой базы для функционирования целевых фондов капитала, как и нет механизма управления ими. Во-вторых, бизнес-элита страны довольно скептически относится к перспективности этого проекта, потому, что уровень выпускников вузов не отвечает требованиям работодателей. Если университет не может подготовить грамотного специалиста, то какую научную работу он будет вести? Кроме того, где гарантия, что средства этого фонда не будут разбазарены под различными предлогами. Поэтому крупные компании и банки не особо горят желанием помогать материально родному вузу.

На Западе совершенно иная ситуация. Там за многие десятилетия сложился четко функционирующий институт целевых фондов или эндаументов. Например, сегодня эндаумент Гарвардского университета составляет $37,1 млрд. Немного меньше у Йельского, Оксфордского и Кембриджского университетов. Интересно, что подобные фонды есть не только у вузов, но и крупных музеев. Скажем, эндаумент музея «Метрополитен» достигает $2,7 млрд. В США работает 790 эндаументов с общим капиталом около $872 млрд.

Интересно то, что испытывающая сложные финансовые трудности, столкнувшаяся с экономическими санкциями, соседняя Россия в плане партнерства вузов с бизнес сообществом далеко ушла от Азербайджана. Во всех эндаументах, или фондах целевого капитала в России сосредоточено около 24,9 млрд. руб. Крупнейший эндаумент – фонд «Сколтеха» – распоряжается 4,7 млрд. руб. В тройке лидеров по объему капитала – эндаументы Европейского университета в Санкт-Петербурге и МГИМО: примерно по 1,5 млрд. руб. каждый. Примерно 70% всех фондов целевых капиталов – спонсоры крупнейших управляющих компаний и банков. Они выделяют деньги на инновационное развитие вузов.

Нельзя не согласиться с мнением, что в России десятки крупных компаний, способных финансировать научные разработки вузов. Но ведь и в Азербайджане их не мало. Есть солидные энергетические, строительные, транспортные компании, а также крупные бизнесмены, которые вкладывают инвестиции в зарубежные проекты. Скажем, бакинская компания «Глория», принадлежащая Зарифе Гамзаевой, супруге президента авиакомпании AZAL Джахангира Аскерова построила в Грузии в Батуми пятизвездочный отель. Стоимость этого проекта составляет $31 млн. Гостиница откроется в июне этого года.

Не менее щедрыми на покупку зарубежной недвижимости и создания предприятий являются ГНКАР, ряд банков. А сколько дорогостоящих апартаментов и вилл есть у наших предпринимателей, чиновников и депутатов в Турции, Франции, Великобритании! Многие из них получили образование в азербайджанских университетах — могли бы раскошелиться на развитие родной альма-матер.

Возможно, наши предприниматели и чиновники не очень заинтересованы в престиже национальных вузов. Может они боятся огласки своего финансового состояния. Но могут быть и другие причины.

Как отмечает независимый эксперт-экономист Азер Мехтиев, бизнесменов, занимающихся благотворительностью и поддержкой отечественного образования и культуры нужно поощрять и стимулировать. За рубежом предусмотрены налоговые льготы для компаний и физических лиц, жертвующих в целевые капиталы. Такое налоговое послабление может поощрить компании на финансирование научных исследований в высших школах. К тому же и сами вузы тоже должны быть инициативными, искать партнеров для реализации перспективных начинаний.

В любом случае, эндаумент – это вклад в будущее, и в наших силах сделать это будущее таким, каким нам хотелось бы.

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