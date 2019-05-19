Кубок Лиги Европы отправится в Карабах

Трофи-тур и почетный трофей Лиги Европы УЕФА впервые в Азербайджане. Этот тур – уникальная возможность для болельщиков футбола со всей Европы стать частью турнира, вблизи увидеть почетный трофей и встретиться со звездами футбола.

В этом году трофи-тур стартовал в Женеве, посетил Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и завершился в столице Азербайджана, в Баку.

Кубок прибыл в Баку 18 мая и лично был передан из рук Нуну Рикарду – португальского футболиста, являющегося послом Лиги Европы. После чего, кубок отправился в путешествие по регионам Азербайджана c последующей остановкой в двух пунктах – в древнем городе Гянджа, являющимся вторым по величине городом в республике, и в селе Джоджук Мерджанлы Джабраильского района, освобожденном от оккупации в 2016 году.

В пунктах остановки жители и гости мероприятия смогут сфотографироваться с кубком в специально оборудованных фотозонах, а также их будут ждать развлекательные концертные программы, розыгрыши билетов на финальный матч в Баку и другие подарки.

Для самых маленьких гостей приготовлены фейс-арт, аниматоры, мастер класс по футболу, игры и другие развлечения.

Гвоздем мероприятий станут автограф сессии с послом финального матча Лиги Европы 2019 Вели Гасымовым и полузащитником «Карабаха» и сборной Азербайджана Гара Гараевым.

Напомним, что финал Лиги Европы, где встретятся английские «Челси» и «Арсенал», состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку и начнется в 23:00 по местному времени.