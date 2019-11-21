Кто ж его посадит! Он же …чиновник

Как сообщили местные СМИ, 19 ноября 2019 года Шекинский административно-экономический суд удовлетворил иск редактора сайта 7gun.az Джавида Ширалиева против Исполнительной власти Агсуинского района.

Иск был подан в связи с отказом районной администрации ответить на информационный запрос журналиста, касающийся вопросов снабжения детских садов и яслей.

В частности, журналист просил ответить на вопросы о количестве детских садов и яслей, численности посещающих их детей и штатном расписании этих учреждений, видах и нормах продуктов питания, предоставляемых в дошкольных заведениях, средствах, выделяемых на ремонт и др.

Как заявил # Джавид Ширалиев, запрос исполнительной власти Агсу был связан с полученной сайтом 7gun.az информацией о хищении продуктов в детских садах и об искусственном завышении численности детей, тендерных махинациях на территории района.

Как отметил помощник главы исполнительной власти Агсуинского района Вюгар Атакишиев, запрос Джавида Ширалиева не мог остаться без ответа.

«Может этот запрос просто не дошел до нас? А может он запоздал?», — предположил помощник главы ИВ.

Он посоветовал обратиться к заместителю представителя главы исполнительной власти в городе Агсу Узеиру Азизову: «Детские сады находятся в его ведении».

«Мне ничего не известно о запросе редактора сайта 7gun.az исполнительной власти Агсуинского района. Но хочу отметить, что в детских садах, размещенных на территории города Агсу, хищений быть не может», — сообщил # Узеир Азизов.

Предполагает ли законодательство Азербайджана наказание для чиновников, отказавших ответить на запросы журналистов? За комментарием мы обратились к члену правления Совета Прессы Ядигяру Маммедли. «В Законе «О свободе информации» четко оговорено, на какие запросы журналистов и в течение какого времени, должен быть дан ответ. Но мне неизвестно, должен ли привлекаться к ответственности чиновник, отказавшийся ответить на запрос журналиста », — сказал Ядигяр Мамедли.

По словам юриста в области прав медиа Алескера Маммедли, Кодекс административных нарушений предполагает привлечение к ответственности чиновников, отказавшихся отвечать на запросы журналистов. «Но для того, чтобы добиться привлечения чиновников к ответственности, редактор сайта 7gun.az Джавид Ширалиев должен был подать в суд на сотрудников исполнительной власти, отказавшихся ответить на его запрос», — заявил Алескер Мамедли.

«Я не подавал в суд на чиновников ИВ Агсуинского района потому, что не вижу в этом никакого смысла. Ни один судебный орган в Азербайджане не станет привлекать к ответственности чиновников. Недавно информационное агентство «Туран» пыталось привлечь к административной ответственности руководство «Azersu». Однако суд оправдал чиновников», — сказал Джавид Ширалиев.

По словам директора Агентства Туран Мехмана Алиева, агентство действительно два месяца назад обратилось в I Административно – экономический суд с иском, в котором требовало привлечь к административной ответственности руководство «Azersu», отказавшееся ответить запрос. «Но, к сожалению, суд отказался удовлетворить наш иск», — сказал # Мехман Алиев.

Журналисты по долгу своей службы часто сталкиваются с чиновничьим «беспределом»: начальники и руководители служб и организаций отказывают в предоставлении какой-либо информации, не понимая, что препятствуют чужой работе и нарушают закон. Вот если бы этот закон взять и применить к ним самим, отказывающих журналистам в предоставлении информации было бы меньше…