Кто здесь хозяин или военные учения России и Ирана на Каспии

США не намерены отступать от идеи присутствия в каспийском бассейне, таким мнением поделился с # военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя военные учения Ирана и России на Каспии.

«У России в отношении Каспия далеко идущие планы. Она намерена в 2019 году укрепить свое военное присутствие в каспийском бассейне. Владимир Путин дал поручение министру обороны по укреплению и усилению каспийской флотилии. Соответственно мы понимаем, что Россия не намерена упускать свою доминирующую роль в данном регионе и не собирается впускать НАТО в регион каспийского бассейна», — сказал он.

По словам эксперта, военные учения России именно с Ираном также являются определенным месседжем для США.

«Кремль, таким образом, хочет показать свою позицию в иранском вопросе. Как известно, после встречи Назарбаева с Трампом, шли разговоры о том, что Казахстан допустит американских военных инструкторов для обучения казахской флотилии, что естественно не могло устроить Москву. Поэтому и был ускорен процесс урегулирования по статусу Каспия с оговоркой, что в регионе не может быть военных флотилий нерегиональных держав», — подчеркнул он.

Джафаров также добавил, что в ближайшие годы вокруг Каспия будут развиваться интересные процессы.

«Несмотря на то, что вопрос статуса Каспия решен, тем не менее, в данном регионе не все точки расставлены. США не намерены отступать от своей идеи присутствия в каспийском бассейне. Вашингтон намерен быть поближе к своим геополитическим противникам, таким как Иран и Россия. Поэтому я считаю, что в 2019 году мы станем свидетелями интересных событий вокруг Каспия», — считает аналитик.

По мнению эксперта, военные учения России и Ирана на Каспии – это демонстрация силы в регионе.

«Они хотят показать Азербайджану, Казахстану и Туркменистану, кто тут хозяин. Поэтому постоянно обновляется военная техника на Каспии, постоянно, проводятся военные учения. По сути, на сегодня Россия и Иран имеют самую высокую военную мощь на Каспии. Нельзя сказать, что эти военные учения напрямую направлены против Азербайджана, но, во всяком случае, Россия, как правопреемник СССР, показывает всем странам региона свою силу, и за безопасность будет отвечать она», — добавил он.

Говоря об Азербайджане, Джафаров отметил, что Азербайджан со своей стороны тоже предпринимает определенные шаги по укреплению своей безопасности.

«Азербайджан тоже закупает военные корабли, ракеты и другую технику для защиты своей территории. Да, у нас есть много российской военной техники, но все равно доминирующие позиции у России. Азербайджан также на 10 миллионов закупил у США скоростные катера для охраны береговой линии. То есть Азербайджан не сидит сложа руки, Баку предпринимает меры по защите государственных границ и время от времени проводит военные учения. Были также и совместные военные учения Азербайджана и России на Каспии», — резюмировал он.

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