Кто взорвал Sabiti – предположения есть, доказательств никаких

11 октября в Красном море в 100 километрах от Джидды был поражен двумя ракетами иранский танкер Sabiti. Получив серьёзные повреждения танкер загорелся. Иран официально заявил, что ракеты были выпущены с территории Саудовской Аравии.

Иранский МИД подтвердил факт нападения на танкер в Красном море и устанавливает причастных к атаке, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атакован два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения», — заявил МИД Ирана.

Комментируя данный инцидент «Зеркало» иранист Николай Козаков сказал, что он является продолжением эскалации между Саудовской Аравией и Ираном.

По его словам, стороны повышают ставки, показывая друг другу, что только одна из них может действовать агрессивно в регионе.

«Не исключено, что может последовать также и ответная реакция. Здесь дело в том, что, к сожалению, мы не знаем до конца всех участников этого конфликта. Мы знаем, что был атакован иранский танкер, но кто его атаковал? Доподлинного подтверждения нет, мы можем всего лишь догадываться. То же самое касается атак на саудовские НПЗ.

Естественно, высоки предположения, что за этим мог стоять Иран. Если это так, то атаки на танкеры нужно рассматривать как ответную реакцию, но веских доказательств обвинять одну из сторон, нет. Все это догадки», — подчеркивает аналитик.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, собеседник «Зеркало» сказал, что многое будет зависеть от динамики отношений между Тегераном и Вашингтоном.

«Не стоит забывать, что противостояние с Саудовской Аравией иранцы воспринимают через призму их отношений с американцами. Если мы увидим наращивание противостояния на этом треке, то, несомненно, ответ последует. Я подчеркну, что за атаками на НПЗ стоит Иран, а на танкер — Саудовская Аравия, но выдвигать прямых обвинений мы не можем, потому что доказательств нет», — отметил он.

Эксперт также сказал, что во многом ситуацию могло бы решить расследование, но попыток провести такие расследования, как со стороны международных организаций, так и со стороны региональных игроков, мы не видим.

Говоря о реакции Ирана на операцию Турции на севере Сирии, Козаков сказал, что это просто официоз, не более.

«Операция Турции на севере Сирии беспокоит Иран и Россию, потому что насколько я понимаю, здесь шаги были не до конца согласованы в рамках астанинского формата. С другой стороны для Тегерана и Москвы до конца непонятны цели и задачи Турции. С одной стороны, идет давление на курдов, которые воспринимаются в Тегеране как союзники США в Сирии, с другой, в Тегеране видят, что границы его союзника Сирии, нарушает мощная и одна из боеспособных армий региона», — сказал он.

Эксперт также сказал, что все эти заявления были неизбежны. «Но вместе с тем, давление турков на курдов и эти все операции, играют на руку Тегерану и Дамаску, так как этим показывает курдам, что американцам верить нельзя и проводить независимую политику от Дамаска не следует», — подытожил он.