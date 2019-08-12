Кто стоит за утечкой?

В Ереване наделала много шума недавняя публикация Русской службы общественной телерадиокомпании Британии ВВС. А все, потому что она напрямую касается темы, находящейся в центре внимания противоборствующих политических лагерей Армении. Речь идет о продолжающемся судебном процессе по делу об убийстве мирных демонстрантов во время протестных выступлений при прежнем режиме.

Напомним, в 2008 году оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов. Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения, в результате которых погибли 10 человек, ранения получили 230 человек.

По делу 1 марта обвиняемыми сейчас проходят второй президент Роберт Кочарян (под арестом), экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Итак, дело шло своим чередом, как вдруг 7 августа ВВС объявила о получении эксклюзивного доступа к документам расследования этого трагического события. И, согласно этим данным, следствие считает, что расстрелом демонстрантов командовал генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский). Кроме того, в следственных документах фигурируют два бывших президента и два влиятельных бизнесмена-депутата.

Новое расследование трагических событий февраля-марта 2008 года уже легло в основу процесса над экс-президентом Кочаряном. Понятно, что это расследование имеет огромное политическое значение и может существенно изменить расклад правящих сил в Армении. Наверное, поэтому и звучат обвинения в том, что это дело — пример избирательного правосудия.

Из полученных материалов ВВС стало известно, что следователи считают:

1) Огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики, которыми командовал генерал Карапетян (проходит в статусе свидетеля);

2) Его отряд был расквартирован в подвале администрации президента;

3) Отряд посещали два президента — Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Следователи также проверяют роль двух влиятельных бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна, которые могли финансировать пребывание в Ереване карабахских силовиков в дни разгона демонстрации.

Источники в Армении и Карабахе подтвердили ВВС лишь часть утверждений, сделанных следователями на допросах.

Сам генерал-майор Карапетян и сейчас служит в «Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики».

За два президентских срока Саргсяна виновные в убийствах найдены не были, а новое расследование событий 2008 года было открыто по инициативе Никола Пашиняна, пришедшего к власти в результате мирной революции в прошлом году.

Однако непрозрачный характер следствия и эмоциональные заявления представителей новой власти вызывают вопросы о политическом характере дела и давлении на судебную систему. Этому способствовал и тот факт, что нынешний премьер Пашинян в 2008 году организовывал митинги и работал в штабе кандидата Левона Тер-Петросяна, а позже был осужден за роль в тех событиях.

И, кстати, Специальная следственная служба Армении (ССС), которая ведет новое расследование, подчиняется непосредственно премьеру. Как утверждает британское издание, там им в комментариях отказали.

Самвел Карапетян не захотел обсуждать с ВВС обвинения в свой адрес.

А бизнесмены Царукян и Алексанян отвергли утверждения об их роли в событиях 2008 года.

Адвокат Кочаряна не смог оперативно предоставить комментарий ВВС, а Серж Саргсян от комментариев отказался.

Впрочем, в 2008 году Карапетян командовал переброшенными в Ереван карабахскими подразделениями. И этот факт он подтвердил на допросе 15 августа 2018 года, куда был вызван в статусе свидетеля. Допрос длился четыре часа, сейчас в распоряжении ВВС находится копия того протокола. На момент допроса он занимал должность заместителя «министра обороны НКР» и ушел в отставку в апреле 2019-го.

Однако дальше версии ССС и генерала разошлись. По версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна. Там членов группы «несколько раз посетили президент Роберт Кочарян и избранный президентом премьер-министр Серж Саргсян», утверждал следователь на допросе Карапетяна. Все члены группы выразили готовность «стрелять в народ» при наличии приказа, и именно эта группа стреляла в протестующих 1 марта, по версии следствия.

Во время допроса Карапетян отверг все обвинения и заявил, что «приказа стрелять в народ никто не давал». Генерал был немногословен и ограничился односложными опровержениями.

Известно, что ССС дважды допрашивала экс-президента Сержа Саргсяна, 1 и 6 февраля 2019 года, и оба раза только в качестве свидетеля. То есть, то ли на него ничего нет, то ли сверху дан приказ не трогать его — как бы в благодарность за то, что в апреле прошлого года он не пошел на кровавые столкновения с рвавшимся к власти Пашиняном.

В целом, ситуация и без того непростая, а тут еще ВВС добавила огня. У Пашиняна плохие отношения с политической и военной элитой «НКР», на что, кроме прочего, негативно повлияло расследование по делу 1 марта. Руководство Карабаха и так ходатайствовало об освобождении Кочаряна в суде, вслед за чем последовало несколько резких заявлений со стороны представителей нового политического руководства Армении и их сторонников. То есть, власти «НКР» — это часть политической команды бывших президентов Армении Саргсяна и Кочаряна, и не похоже, что они готовы отказаться от власти на оккупированных азербайджанских землях без боя.

Вопрос еще и в том, каким именно образом стала возможна утечка данных следствия в Лондон? В Ереване им задаются многие. И поневоле закрадывается подозрение о причастности к этому самого премьер-министра. Ведь, как уже отмечалось выше, именно Пашиняну подчиняется следственная группа. И он, как непосредственный организатор протестов 2008 года, может быть сильнее других заинтересован в окончательном низвержении тогдашних своих политических противников. Тем более, что они (карабахский клан) и сегодня представляют прямую опасность для устойчивого положения его власти.