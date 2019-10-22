Кто рассмешит бакинцев?

В ближайшее время в Баку пройдут концерты популярных артистов комедийного жанра.

Так, в нашем городе выступят супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — Максим Галкин, бывшая команда юмористов президента Украины Владимира Зеленского, популярные юмористы Рафаэль и Джошгун, и др.

Как сообщает #, концерт участников украинского проекта «Студия Квартал 95» состоится 24 октября во Дворце Гейдара Алиева. Артисты впервые выступят на большой сцене в Азербайджане, где у них имеется большое количество поклонников.

Молодые звезды отечественного stand up — Турал Азизов, Эркин Эргин, Мехти Садых, Кенан Юсиф, Алибей Маммедли, Сабухи Байрамов порадуют бакинцев новой программой «Stand up comedy», которая будет представлена 25 октября в Театре Песни им.Рашида Бейбутова.

Российский шоумен, пародист и юморист Максим Галкин выступит 15 ноября в Центре Гейдара Алиева. Для артиста это не первые гастроли в Баку, но на этот раз он обещал пожаловать с новой программой. Магия таланта Максима Галкина никого не оставляет равнодушным, поэтому он всегда собирает полные залы.

Рекордсменами по количеству концертов станут участники популярного отечественного проекта «Бу шехерде» Рафаэль и Джошгун, которые уже приступили к репетициям своего юмористического марафона.

В интервью # Рафаэль Искендеров сообщил, что концерты пройдут с 7 по 11 ноября на сцене Дворца Гейдара Алиева.

«Как всегда, постараемся приятно удивить своих зрителей. Готовим много сюрпризов», — сказал он.