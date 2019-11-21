Кто противостоит армянскому лобби в США?

Не в пример нашим эмигрантским организациям Армянская община Америки отнюдь не бездействует. Армянский национальный комитет Америки — Западный регион (ANCA-WR), к которому присоединился ряд армянских общественных организаций, на днях встретился с кандидатом в президенты от Демократической партии сенатором Берни Сандерсом перед его митингом в Восточном Лос-Анджелесе.

«У нас состоялся продуктивный разговор с сенатором Сандерсом, на котором обсуждался ряд вопросов, волнующих армянско-американскую общину на западе Соединенных Штатов», — отметил вице-председатель ANCA-WR Раффи Кассабян, эсквайр. «Мы поблагодарили сенатора за его историческую и принципиальную поддержку признания геноцида и призвали его выступать за честное признание геноцида и справедливость в Сенате».

Как известно, недавно там армяне потерпели неудачу, и вот уже начинают действия по исправлению ситуации в свою пользу.

«В свете пустых обещаний прошлых кандидатов в президенты сообщество реструктурировало свою форму влияния и ожидает, что все кандидаты будут предпринимать отдельные действия, которые проявятся до дня выборов, а не после вступления в должность», — отметил Кассабян.

В ходе этой встречи сенатор Сандерс подтвердил свою поддержку законодательных приоритетов армянско-американской общины. В ходе обсуждения были также подчеркнуты инициативы по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, включая предложения Ройса-Энгеля, направленные на то, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за «продолжающуюся агрессию против коренного армянского населения региона».

Армяне подарили сенатору Сандерсу памятную булавку-«незабудку» в честь «геноцида» армян, с которой он и выступил на этом митинге перед тысячами своих сторонников.

Известно что будучи членом Палаты представителей США (1991-2007 годы) и Сената США (с 2008 года по настоящее время), Сандерс поддерживал законодательство о «геноциде» армян, проголосовал за ограничение финансовой помощи и военных продаж Турции, подписал письмо сенатора Боба Менендеса против сокращения помощи США по разминированию в «НКР» и поддержал ограничения 907-й поправки о помощи США Азербайджану из-за «продолжающейся блокады и агрессии против Армении и Нагорного Карабаха».

Отмечается, что президентские первичные выборы в Демократической партии Калифорнии состоятся 3 марта 2020 года. В преддверии государственных праймериз и всеобщих выборов в следующем году ANCA-WR будет предпринимать инициативы, чтобы голос армянской общины был услышан и полностью представлен в избирательном процессе.

То есть, армяне США нашли весьма подходящий момент для того, чтобы напомнить Берни Сандерсу, что он всегда поддерживал все законопроекты по «геноциду» и выразили уверенность, что уж если он станет президентом в 2020-м, то при нем «геноцид» точно будет осужден на государственном уровне.

Далее, как сообщает та же ANCA, известные армянские лоббисты, конгрессмены США Фрэнк Паллоне, Джеки Спийер и Адам Шифф направили письмо государственному секретарю США Майку Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу, в котором призвали Государственный департамент и Министерство обороны США сохранить паритет в оказании военной помощи Азербайджану и Армении.

«Без сомнения, увеличение помощи Азербайджану в сфере безопасности создает дисбаланс в регионе и пренебрегает двадцатилетним прецедентом во внешней политике США», — отметили конгрессмены, добавив, что возвращение к паритету в оказании военной помощи является единственным способом, которым США смогут сохранить авторитет державы, способной умиротворить Азербайджан и Армению.

«Мы просим Государственный департамент и Министерство обороны США предоставить Армении обучение и оборудование для наращивания партнерского потенциала, который поможет обезопасить свои границы и создать военный паритет в финансировании с Азербайджаном», — отмечается в письме.

Напомним, что это уже второе письмо от проармянских членов Конгресса за последние несколько месяцев, призывающее администрацию поддерживать паритет в оказании военной помощи Азербайджану и Армении.

То есть, армянскому лобби Америки не нравится, что финансирование программ безопасности из казны США для Азербайджана выше, чем для Армении, но они как бы «забывают» при этом, что Россия вообще безвозмездно передает Армении вооружения, которые куда современнее тех, что Москва продает Азербайджану за миллионы долларов.

Одним словом, армяне умело и целенаправленно гнут свою линию по изменению внешней политики США в отношении Турции и Азербайджана.

Но что-то не слышно про такую же активность наших тамошних организаций. Одно время азербайджанские власти хвастали тем, что чуть ли не во всех штатах Америки уже появились и действуют подразделения нашей диаспоры. Но вот уже несколько лет, как про них ни слуху, ни духу.

Ведь, как известно, вода камень точит, и если наши общинные организации не станут действовать так же системно и монотонно, как это делают десятилетиями армяне Америки, то рано или поздно Вашингтон действительно может пересмотреть свои региональные приоритеты на Южном Кавказе.